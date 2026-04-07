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Juicio mascarillas

Gestos, miradas y silencios: así se interpreta el lenguaje no verbal del juicio del caso de las mascarillas

Un experto en comunicación no verbal analiza la actitud de Ábalos, Koldo y Aldama durante el juicio.

Juicio Caso Koldo

Gestos, miradas y silencios: así se interpretan los acusados del caso mascarillas | Europa Press

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El juicio del caso mascarillas ha arrancado en el Tribunal Supremo con la comparecencia de los primeros testigos, en una sesión marcada no solo por las declaraciones, sino también por el comportamiento de los acusados en la sala. José Luis Ábalos y Koldo García han acudido tras salir de la prisión de Soto del Real, en el inicio de un proceso que se prolongará durante un mes y en el que están citadas más de 70 personas.

Entre ellas figuran la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. En esta primera jornada, han declarado, entre otros, el hijo de Ábalos, su expareja y el hermano de Koldo.

Lenguaje corporal en el banquillo

Más allá del contenido judicial, el análisis del lenguaje no verbal ha puesto el foco en la actitud de los principales implicados. El experto José Luis Martín Ovejero ha señalado diferencias claras entre ellos, destacando que "a veces, los gestos dicen más que las palabras".

Sobre Ábalos, apunta que presenta una actitud "mucho más rígida" y "fría", con momentos en los que la mirada aparece "algo perdida". En contraste, describe a Koldo García como alguien "cabizbajo" y con una postura corporal que actúa como "barrera".

El experto también ha subrayado que ambos evitan cruzar la mirada durante la sesión, un comportamiento que considera relevante en el contexto del juicio.

Estrés y reacciones

En el caso de Koldo, Ovejero identifica signos de tensión continuada. "Se ve que Koldo se toca continuamente el pelo se frota los ojos. Lo hace cuando se encuentra muy estresado", explica. Además, apunta que su comportamiento cambia de forma notable al escuchar la declaración de su hermano, lo que, a su juicio, rompe su patrón habitual.

Por su parte, Ábalos muestra una reacción distinta cuando interviene su hijo. "Ahí vemos una sonrisa, lo que puede deducir que hay empatía entre ambos", indica.

El análisis también se extiende a Víctor de Aldama, a quien describe como "más tranquilo y más seguro". El experto destaca un momento en el que dirige la mirada de forma directa hacia otros implicados, interpretándolo como un signo de confianza.

A modo de síntesis, Ovejero resume las actitudes observadas en tres conceptos: "Seguridad" en Aldama, "frialdad" en Ábalos y "abatimiento" en Koldo.

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