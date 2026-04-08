El gato 'Pequeño Ratón', sería el motivo por el que el exministro siguió pagando el piso de lujo de Jéssica

La declaración de Jésica Rodríguez en el Tribunal Supremo ha incorporado un elemento singular al caso mascarillas: la adopción de un gato durante su relación con José Luis Ábalos. Según ha explicado, este hecho influyó en que el exministro continuara asumiendo el coste del piso en el que residía en Madrid tras el fin de la relación.

Rodríguez ha señalado que la convivencia con la mascota dificultaba aún más el acceso a una vivienda en la capital. "Y además, por él también adopté un gato y evidentemente si ya es difícil encontrar un piso, imagínate con un animal", afirmó durante su comparecencia.

El papel del piso en la relación

La joven residió en el apartamento situado en Plaza de España entre marzo de 2019 y marzo de 2022. Durante ese periodo, el alquiler fue abonado por el empresario Víctor de Aldama a través de sociedades vinculadas. En total, se pagaron 32 mensualidades de 2.700 euros.

En su declaración, Rodríguez ha reconocido que una de sus principales preocupaciones tras la ruptura fue la vivienda. "Cuando lo dejamos una de las cosas que me preocupó fue el tema del piso porque yo estaba estudiando la carrera. Ya sabemos cómo están las cosas en Madrid para conseguir un piso", explicó.

Según su versión, Ábalos le transmitió que podía continuar en el inmueble mientras mantuviera sus estudios. "Me dijo que no me preocupara porque mientras yo siguiera estudiando la carrera, podría seguir quedándome en la casa", añadió.

Aunque la relación sentimental finalizó en noviembre de 2019, Rodríguez ha indicado que el contacto entre ambos continuó. "Es que seguíamos relacionándonos, no acabamos mal", señaló, al tiempo que atribuyó la ayuda económica a un sentimiento de responsabilidad por parte del exministro.

En este contexto, también ha afirmado que Ábalos asumió diversos gastos, entre ellos los relacionados con el gato. "El gato se rompió una pata y él me ayudó a pagar la operación, que era cara", detalló.

Elementos documentales

El animal, al que llamaban 'Pequeño Ratón', aparece en material audiovisual incorporado a la causa. En un vídeo de felicitación enviado por Rodríguez con motivo del cumpleaños del exministro, se incluyen imágenes del felino junto a mensajes como "Nuestro Pequeño Ratón" y "Familia".

Durante su intervención, Rodríguez también ha afirmado que creía que todos los gastos relacionados con su vida en Madrid eran asumidos por Ábalos. "Era nuestra casita de novios", indicó al referirse al inmueble.

Además, ha declarado que no llegó a desempeñar funciones en las empresas públicas en las que fue contratada, señalando que su incorporación respondió a la necesidad de compaginar estudios y actividad laboral.

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