El PP vuelve a citar a declarar a la mujer de Cerdán por el Caso Koldo tras sus imágenes disfrutando la Semana Santa: "Son una burla al Senado"

El Partido Popular mantiene la mirada puesta sobre Paqui Muñoz, esposa de Santos Cerdán. Llevan meses esperando su comparecencia en la comisión de investigación del 'Caso Koldo' en el Senado, pero Muñoz ya presentó en diciembre un certificado médico para justificar su ausencia y, ayer lo volvió a hacer. Según señalan fuentes cercanas a su entorno, el pasado 4 de abril tuvo que acudir de urgencias al médico por una enfermedad, y los informes le desaconsejaban que acuda a la citación por "agravación de su patología previa".

Pero el PP no se rinde. Ha vuelto a citar a la mujer de Cerdán el próximo jueves 16 de abril para que explique sin vínculos y los de su marido con Servinabar, empresa de Antxon Alonso, y por qué su nombre aparece asociado a una tarjeta de la citada sociedad, según recogió un informe de la UCO.

El PP considera que las imágenes son "una burla al Senado"

Los populares ponen en duda a Muñoz, y más después de que salieran a la luz las imágenes a las que ha tenido acceso Antena 3 Noticias en las que disfruta de la Semana Santa de Milagro, su pueblo de Navarra. También aparece tomando el aperitivo con su marido, algo que, la portavoz del PP en la Cámara Alta, Alicia García, asegura que va a tener que explicarlo: "Cuando vimos las fotos, actuamos y consideramos que está en condiciones de ir al Senado y tendrá que afrontarlo y dar explicaciones". La portavoz del PP ha trasladado que "respetan los certificados médicos, pero en ellos no se indicaba ninguna dolencia, simplemente que no estaba en disposición de venir al Senado".

Por ello, García ha calificado las imágenes de Muñoz como "una burla al Senado" y desde el partido se plantean llamar a declarar al personal médico que firma ese certificado si Muñoz vuelve a escudarse en razones médicas para no acudir. Incluso, se ha planteado la posibilidad de designar a un perito para acreditar la veracidad de la patología.

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