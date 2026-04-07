Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
España
Madrid
Barcelona

CASO KOLDO

El PP vuelve a citar a declarar a la mujer de Cerdán por el Caso Koldo tras sus imágenes disfrutando la Semana Santa: "Son una burla al Senado"

Paqui Muñoz ha vuelto a ser citada el próximo 16 de abril tras ausentarse hasta en dos ocasiones alegando motivos de salud.

El PP vuelve a citar a declarar a la mujer de Cerdán por el Caso Koldo tras sus imágenes disfrutando la Semana Santa

El PP vuelve a citar a declarar a la mujer de Cerdán por el Caso Koldo tras sus imágenes disfrutando la Semana Santa

Publicidad

Paula Hidalgo
Publicado:

El Partido Popular mantiene la mirada puesta sobre Paqui Muñoz, esposa de Santos Cerdán. Llevan meses esperando su comparecencia en la comisión de investigación del 'Caso Koldo' en el Senado, pero Muñoz ya presentó en diciembre un certificado médico para justificar su ausencia y, ayer lo volvió a hacer. Según señalan fuentes cercanas a su entorno, el pasado 4 de abril tuvo que acudir de urgencias al médico por una enfermedad, y los informes le desaconsejaban que acuda a la citación por "agravación de su patología previa".

Pero el PP no se rinde. Ha vuelto a citar a la mujer de Cerdán el próximo jueves 16 de abril para que explique sin vínculos y los de su marido con Servinabar, empresa de Antxon Alonso, y por qué su nombre aparece asociado a una tarjeta de la citada sociedad, según recogió un informe de la UCO.

El PP considera que las imágenes son "una burla al Senado"

Los populares ponen en duda a Muñoz, y más después de que salieran a la luz las imágenes a las que ha tenido acceso Antena 3 Noticias en las que disfruta de la Semana Santa de Milagro, su pueblo de Navarra. También aparece tomando el aperitivo con su marido, algo que, la portavoz del PP en la Cámara Alta, Alicia García, asegura que va a tener que explicarlo: "Cuando vimos las fotos, actuamos y consideramos que está en condiciones de ir al Senado y tendrá que afrontarlo y dar explicaciones". La portavoz del PP ha trasladado que "respetan los certificados médicos, pero en ellos no se indicaba ninguna dolencia, simplemente que no estaba en disposición de venir al Senado".

Por ello, García ha calificado las imágenes de Muñoz como "una burla al Senado" y desde el partido se plantean llamar a declarar al personal médico que firma ese certificado si Muñoz vuelve a escudarse en razones médicas para no acudir. Incluso, se ha planteado la posibilidad de designar a un perito para acreditar la veracidad de la patología.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Pradales pide al Gobierno trasladar el 'Guernica' a Euskadi: "Sacaron a Franco de su tumba y no pueden traer un cuadro"

Pradales pide al Gobierno trasladar el 'Guernica' a Euskadi: "Sacaron a Franco de su tumba y no pueden traer un cuadro"

Publicidad

España

Ábalos, Koldo y Aldama en el juicio del caso mascarillas

Última hora del juicio por el caso mascarillas, en directo: Jésica admite que nunca llegó a trabajar en Ineco y que fue contratada como asistente del hermano de Koldo

El PP vuelve a citar a declarar a la mujer de Cerdán por el Caso Koldo tras sus imágenes disfrutando la Semana Santa

El PP vuelve a citar a declarar a la mujer de Cerdán por el Caso Koldo tras sus imágenes disfrutando la Semana Santa: "Son una burla al Senado"

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz

El Gobierno evita aclarar si se asumirán responsabilidades políticas si hay una sentencia condenatoria contra Ábalos

Imagen de archivo de Koldo García.
Caso mascarillas

Koldo afronta el juicio "tranquilo" y confía en que "la justicia haga su trabajo": "No saben nada de mí"

El Supremo juzga desde este martes a Ábalos, Koldo y Aldama por presuntos amaños en la compra de mascarillas en pandemia
Caso Koldo

Claves del juicio del Caso Koldo: Ábalos, Koldo y Aldama se sientan en el banquillo por la trama de las mascarillas

Imagen del vicesecretario de Hacienda, Juan Bravo
Caso Kitchen

El PP resta importancia al ‘caso Kitchen’, mientras que el Gobierno subraya su gravedad

Varios ministros y cargos del PSOE tachan de "muy grave" el 'Caso Kitchen' y afean al PP la falta de explicaciones. Los populares se desmarcan del caso e insisten en que el PP actual no tienen nada que ver con este asunto.

Yates, vuelos privados y destinos paradisiacos: las fotos secretas del 'KoldoGate'
Caso Koldo

Yates, vuelos privados y destinos paradisiacos: las fotos secretas del 'KoldoGate'

El Supremo pide 24 años de cárcel para Ábalos y 19 para Koldo por organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y uso de información privilegiada.

José Luis Ábalos y Pedro Saura

Los mensajes entre Ábalos y Pedro Saura sobre el rescate de Plus Ultra: "Tienen que revertir el acuerdo, la Sepi está fuera de control"

PP y PSOE suben en las encuestas mientras VOX sufre su mayor descenso en casi dos años

PP y PSOE suben en las encuestas de unas posibles elecciones generales mientras VOX sufre su mayor descenso en casi dos años

Imagen del exministro Jorge Fernández Díaz

Fernández Díaz pide anular los mensajes con su número dos por falta de competencia de la Audiencia Nacional en el caso Kitchen

Publicidad