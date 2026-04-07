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El Gobierno manda al Congreso el blindaje del aborto en la Constitución: "Es completamente constitucional"

El consejo de ministros de hoy también ha aprobado la reforma de la Constitución para garantizar, además del derecho, la prestación del aborto.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo en una rueda de prensa.

El Gobierno manda al Congreso el blindaje del aborto en la Constitución: "Es completamente constitucional" | Europa Press

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Alejandro Lorente
Publicado:

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, en segunda vuelta, el proyecto de reforma del artículo 43 de la Constitución española para blindar el derecho al aborto.

En consecuencia, comienza la tramitación parlamentaria de esta reforma, que deberá ser aprobada ahora en el Congreso de los Diputados. El Ministerio de Igualdad ha sido el encargado de impulsar el texto y lo ha presentado este martes en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros por la ministra Ana Redondo.

"Incorporamos en el artículo 43 un nuevo párrafo que ha sido validado por el Consejo de Estado, que considera que la propuesta que se hace, con algunas modificaciones que desde luego hemos acogido, es completamente constitucional", ha indicado la ministra.

El proyecto añade las modificaciones realizadas por el Consejo de Estado y añade un apartado 4 al artículo 43 de la Constitución con el siguiente tenor literal: "Los poderes públicos garantizarán el ejercicio del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad real y efectiva con cuantas prestaciones y servicios sean necesarios para dicho ejercicio".

"Estamos blindando el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo en su dimensión prestacional porque la dimensión prestacional del derecho en la sanidad pública, en la cartera básica de servicios de la sanidad pública, es lo que está en riesgo", ha señalado Redondo.

Así, ha explicado que "no está en riesgo la dimensión de libertad de este derecho" porque el Tribunal Constitucional "deja claro" que la dimensión individual de las mujeres "está conectada íntimamente con la dignidad de la persona humana, con el libre desarrollo de su personalidad".

El Consejo de Estado dio luz verde en febrero el anteproyecto de reforma constitucional del Gobierno para incorporar de forma expresa el derecho de las mujeres al aborto, pero señaló en su dictamen que veía "oportunidad política" en hacerlo por el artículo 43.

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"El Gobierno se está acostumbrando a llevar medidas al Consejo de Ministros que saben que no serán aprobadas en las Cortes Generales", han indicado fuentes de la cúpula del PP.

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