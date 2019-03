García-Margallo comparecerá en el Congreso para informar sobre el conflicto en Gibraltar

El ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, comparecerá en la primera quincena de septiembre en el Congreso de los Diputados, a petición propia, para informar del ultimo conflicto abierto con el Reino Unido a cuenta de Gibraltar.



Fuentes del Ministerio de Exteriores han explicado que la petición de comparecencia ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso ha sido registrada esta semana. García-Margallo acudirá al Congreso -en sesión ordinaria- para informar de los últimos acontecimientos en relación al Peñón.



España y el Reino Unido afrontan este mes de agosto un momento de creciente tensión diplomática por el vertido de 70 bloques de hormigón en el mar por parte de las autoridades gibraltareñas para crear un arrecife artificial -lo que impide faenar a los pescadores españoles- y los controles que España realiza en la Verja de la colonia británica y que ocasionan largas colas.



España ha insistido en defender los controles en Gibraltar por considerarlos "irrenunciables" ante la posibilidad de que el Reino Unido emprenda acciones legales contra ellos.



El Gobierno de Mariano Rajoy no se ha quedado atrás y ya ha dicho que no descarta acudir a organismos internacionales -como el Tribunal de La Haya y la ONU- para hablar de la soberanía de Gibraltar, así como la posibilidad de intercambiar puntos de vista con Argentina para tratar de hacer un frente común en Naciones Unidas sobre el Peñón y las Malvinas.



El Ejecutivo ha señalado que "no le temblará el pulso" en sus decisiones sobre Gibraltar y que llevará a cabo medidas "legales y proporcionales" para defender sus intereses.



Ayer el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, anunció que el Gobierno pretende endurecer las sanciones a los barcos que hagan de gasolineras flotantes (bunkering) en la Zona de Especial Protección (ZEC) en las aguas de la bahía de Algeciras, próximas al Peñón.