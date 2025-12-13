El juez deja en libertad provisional a los tres detenidos por el caso Plus Ultra

Un juez de Madrid ha dejado en libertad con medidas cautelares al dueño de la aerolínea Plus Ultra, Julio Martínez, y a su director ejecutivo, Roberto Rosellini, tras ser detenidos en una operación abierta por un presunto delito de blanqueo de capitales. Los dos han comparecido junto a otros dos investigados que también fueron detenidos en la operación.

El Juzgado de Instrucción 13 de Madrid ha decretado la prohibición de salir del país, la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer semanalmente en el juzgado. El magistrado ha atendido la petición formulada por la Fiscalía Anticorrupción tras negarse los investigados a declarar al estar la causa secreta.

El juez ha inhibido ante el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, que es el que investiga este procedimiento y es el mismo que hace años investigó el rescate de 53 millones de euros de la aerolínea, si bien acabó archivando la causa.

Las pesquisas se centraban en el real decreto aprobado el 9 de marzo de 2021 por el Gobierno que dio luz verde a la ayuda a Plus Ultra con 53 millones de euros en préstamos del Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas de la SEPI.

El dueño y el director ejecutivo de Plus Ultra fueron detenidos este jueves por los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. En el marco de esta operación varios agentes de la UDEF acudieron el jueves a las oficinas centrales de la aerolínea para tratar de recabar información fiscal de la compañía.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.