Ayuso afirma en la Asamblea de Madrid: "Sin Franco, Pedro Sánchez no es nada ni nadie"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, arremetió contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el pleno ordinario de la Asamblea de Madrid. En su intervención, Ayuso acusó al presidente de "declarar la guerra a una parte de los españoles" y afirmó que "sin Franco, Pedro Sánchez no es nada ni nadie". Estas declaraciones se producen tras el anuncio del Gobierno de organizar un centenar de actos en 2025 para conmemorar el 50 aniversario de la muerte de Francisco Franco bajo el lema "España en libertad".

En respuesta a la intervención del portavoz socialista, Jesús Celada, la líder regional subrayó que el Partido Popular no participará en la "guerra de bandos" que, según ella, ha iniciado Sánchez. "Con nosotros, desde luego, no cuenten para promover guerras ni bandos porque el presidente ha declarado la guerra a una parte de los españoles y a nosotros no nos van a encontrar en ello", sostuvo Ayuso.

Críticas a Pedro Sánchez

La presidenta regional calificó de "cobarde" la actitud de Sánchez por su ausencia en actos recientes, como el de Paiporta, donde se reunió con familiares de víctimas del franquismo. "Lo último que tenemos es ver cómo la 'Francoesfera' nos va a preparar el año 2025", ironizó Ayuso y añadió que la decisión de Sánchez responde a una estrategia para "provocar violencia con grupos muy minoritarios que salen justo cuando él lo pasa mal".

Ayuso insistió en que la Comunidad de Madrid no participará en los actos propuestos por el Gobierno. La presidenta regional defendió que Madrid es "garante de la Transición, la libertad y la Constitución" y, por ello, no apoyará iniciativas que fomenten el "guerracivilismo".

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, reaccionó rápidamente a través de las redes sociales y criticó a Ayuso por no respaldar la celebración de 50 años de democracia. "Para que no haya dudas: La presidenta de la Comunidad de Madrid no celebra que vayamos a cumplir 50 años en democracia", publicó Martín, aunque más tarde corrigió su mensaje para decir: "Para que no haya dudas: La presidenta de la Comunidad de Madrid no celebra que vayamos a cumplir 50 años viviendo en libertad".

La "Francoesfera" y las críticas al PSOE

En su intervención, Ayuso se refirió a la denominada "Francoesfera" para cuestionar al Gobierno y al PSOE, y recordó la imputación del exsecretario de Organización socialista. "Este es un mal día para la Francoesfera", afirmó Ayuso, aludiendo a la situación judicial del antiguo dirigente socialista. "Está imputado, va a declarar y a cantar La Traviata o no… porque luego entre ellos hay una mezcla de intereses, de indultos… Ya veremos qué sucede, pero mal día para la Francoesfera", sentenció.

Estas declaraciones provocaron la respuesta de varios dirigentes del PSOE, entre ellos Óscar López, secretario general del PSOE de Madrid, quien calificó de "enfermiza" la campaña de insultos de Ayuso contra Pedro Sánchez. "Ella está en una cruzada permanente contra la razón, contra la mesura, contra la dignidad y contra la Memoria y, por lo tanto, contra los Derechos Humanos y la convivencia", afirmó López en redes sociales.

Los actos conmemorativos del 50 aniversario de la muerte de Franco

El Gobierno de Pedro Sánchez anunció la celebración de un centenar de actos con motivo del 50 aniversario de la muerte de Francisco Franco en 2025. Bajo el lema "España en libertad", estas actividades tienen el objetivo de resaltar la transformación democrática del país y homenajear a quienes hicieron posible la transición hacia la democracia.

El presidente explicó que se creará un Alto Comisionado y un comité científico de expertos para coordinar estos actos. Los eventos se desarrollarán a partir del 8 de enero e incluirán actividades culturales y educativas en colegios, calles y museos de toda España.

Sin embargo, esta iniciativa ha generado una fuerte oposición por parte del Partido Popular, especialmente de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien considera que la propuesta busca "avivar la confrontación entre los españoles".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com