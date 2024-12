Moncloa carga contra Ayuso por su tuit contra los actos del Gobierno por la muerte de Franco: "Una 'ayusada' más"

El anuncio de actividades por los 50 años de la muerte de Franco han causado un gran revuelo. El presidente del Gobierno anunció un centenar de actos para el próximo año 2025, que según ha afirmado Pedro Sánchez “conmemorarán en 2025 la democracia nacida tras morir el dictador Francisco Franco”. Lo dijo en el Auditorio Nacional de Música durante la celebración del ‘Día de Recuerdo y Homenaje a todas las víctimas del golpe militar, la Guerra y la Dictadura’.

A sus palabras, Isabel Díaz Ayuso reaccionaba en las redes sociales en forma de tuit. La presidenta madrileña aseguraba en su perfil que “Pedro Sánchez ha enloquecido” y que “Madrid está con la democracia y contra el guerracivilismo”. Ayuso asegura que su Comunidad no participará en ninguno de esos 100 actos que Sánchez había adelantado.

Unas declaraciones que esta mañana eran punto de debate en los pasillos del Congreso de los Diputados. El ministro Ángel Víctor Torres afirmaba que “cuando vi su tuit me tuve que restregar los ojos porque no creía estar leyendo lo que estaba leyendo”, además dice Torres que no entiende lo que tiene Ayuso para no querer defender la democracia.

Más escueto en palabras Óscar Puente, que tras el mensaje en redes de la presidenta señalaba que “se comenta por sí solo”. Su tocayo, Óscar López lo tachaba de “una ayusada”, y dicen que en el Gobierno están “más que acostumbrados a una presidenta que no respeta las instituciones y que lamentablemente dedica el 80% de su tiempo a insultar al presidente del Gobierno”.

Desde Moncloa defienden estos actos, ya que según ellos poner en valor la gran transformación vivida en este medio siglo de democracia. Además el Gobierno quiere crear un comisionado y un comité científico específico.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com