Manu Brabo: "Llegué a imaginar que los Navy Seals vendrían a por mí"

El fotógrafo asturiano Manu Brabo, detenido durante un mes y medio en Libia por la policía de Muamar el Gadafi, ha llegado al aeropuerto de Madrid-Barajas en un vuelo comercial procedente de Túnez. Sus padres, Manuel Varela y Victoria Brabo, le han recibido. Brabo tomó un avión en la capital tunecina a las 09:20 horas para volar directamente a Madrid compañado por el embajador de España en Túnez, Antonio Cosano.



Brabo ha relatado a los periodistas su dura experiencia retenido en Libia. "Hubo un contraataque, estabamos en primera línea y la gente con la que íbamos nos dejó allí. Intento alejarme de la carretera, que es donde estaba el fuego. Empezaron a dispararnos, nos pillaron, nos metieron en el pick up. Nos trasladan a una casa, donde había militares". "

Tras cuatro horas nos dan agua, comida y cigarrillos y nos trasladan a otro sitio donde nos someten a un interrogatorio. Pasamos dos días en un calabozo, nos sacan para hacernos una entrevista en la televisión Libia. Al día siguiente nos trasladan a Trípoli junto a otros compañeros capturados de la NBC. Uno de ellos nos dijo "tranquilos que estos son tres días". Él se fue en tres días, nosotros no", ha comentado el joven fotoperiodista.

Los rebeldes huyeron y dejaron a los periodistas a su suerte, que se convirtieron en "blanco" de las tropas de Gadafi. Brabo se puso a cubierto pero su compañero sudafricano, Anton Hammerl, resultó herido. Cuando las tropas de Gadafi le capturaron a él y a otros dos periodistas, Brabo vio a Hammerl "pálido y con las tripas fuera". A Hammerl no le subieron al furgón junto a ellos tres.



"Quiero estar con mi familia, con los amigos, descansar, tratar de hacer vida normal. Seguir para adelante y currar si se puede. Me apetece tomar una cerveza con los colegas" ha contado Manu Brabo.

"Yo me he llegado a imaginar que iban a venir los Navy Seals a por mi. En Libia, si me vuelven a cazar, me joderían bien. Ahora de momento no quiero pensar si volveré a Libia. Hasta el día que me pillaron he estado realizando el sueño de mi vida, cuando uno va a esos sitios asume que le pueden pasar este tipo de cosas" ha finalizado el fotoperiodista asturiano.