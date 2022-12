Felipe González, sobre la ley del 'solo sí es sí': "Cuando uno se equivoca tiene que corregir y no pedir a los demás que lo hagan"

Este miércoles, las declaraciones de Javier Lambán no sentaban nada bien en Moncloa. El presidente de Aragón, en una rueda de prensa, sacaba a relucir las primarias del PSOE del 2014 y aseguraba que a España "le habría ido mejor" con Javier Fernández al frente de la Secretaría General del PSOE.

A estas declaraciones, en mitad de la polémica con la aprobación de la ley del 'solo sí es sí' y la reforma del delito de sedición, se suman las palabras de Felipe González.

El socialista sevillano, en línea con otros barones socialistas, ha cargado contra el Gobierno de coalición por los recientes anuncios de Sánchez y se ha pronunciado sobre la 'crisis' entre PSOE y Unidas Podemos.

Con respecto a la Ley Integral de la Libertad Sexual, que ha permitido la rebaja de penas de algunos acusados por delitos sexuales, González se ha mostrado tajante y ha lanzado un dardo a Pedro Sánchez.

"Lo que hay es una factura muy defectuosa de esa ley. Y cuando uno se equivoca, que tiene derecho incluso a equivocarse, tiene que corregir y no pedir a los demás que corrijan lo que él hace mal", ha asegurado el expresidente del Gobierno.

También ha mostrado su oposición públicamente a la reforma del delito de sedición.

"Esto no son desordenes públicos. Por tanto, si han pretendido tipificar lo que ocurrió entonces, la tipificación ni se ajusta a la realidad ni tiene comparación con ninguna de las legislaciones europeas", contradiciendo así a su propio partido, que durante estas semanas ponía sobre la mesa esta reforma para "igualar" el Código Penal español al del resto de países de la Unión Europea.

Page y Lambán, contra la reforma del delito de sedición

Hace unas semanas, cuando el Gobierno daba a conocer la reforma del Código Penal para rebajar las penas por sedición, varios barones socialistas mostraban públicamente su descontento y se desmarcaban del Ejecutivo de coalición.

"Lo digo con serenidad y con tranquilidad, no comparto el planteamiento. Esto no significa para nada que no busquemos entre todos la mayor convivencia en Cataluña y de la parte más independentista con el resto de España", aseguraba Emiliano García-Page, el presidente de Castilla-La Mancha.

En esta línea se mostraba también el presidente de Extremadura. Guillermo Fernández Vara, quien a través de su cuenta de Twitter aseguraba que no le gustaba "nada de lo que le guste al independentismo".

