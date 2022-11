Cerca de 40 rebajas de condenas a agresores sexuales y 11 en libertad tras la ley del 'solo sí es sí'

Desde que la ley del 'solo sí es sí' entró en vigor se han rebajado cerca de 40 condenas y 11 personas han salido de la cárcel. Este martes el Tribunal Supremo (TS) ha decidido agravar las penales a los dos condenados en el 'caso Arandina'. Sube las penas respecto a las que había impuesto el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, aunque impone una pena inferior a la que habría correspondido con la norma anterior.

Con el 'caso Arandina' es la primera vez que se pronuncia el Supremo tras la entrada en vigor de la ley del 'solo sí es sí'. Pese a rebajar la condena en un año, el Alto Tribunal pide analizar caso a caso los recursos presentados por las defensas de los agresores sexuales, que no se rebajen las penas de forma global. Podría marcar el camino para la revisión de nuevas sentencias.

Las revisiones del TS no solo afectarán a las sentencias firmes, también a las causas que aún continúan abiertas. El criterio que ha fijado el Supremo es una referencia fundamental para las audiencias provinciales. Hasta ahora, algunas de ellas han rebajado las penas y otras no lo han hecho. Tanto la Audiencia Provincial de Navarra como la de La Rioja ha decidido no rebajar condenas por agresiones sexuales.

El Gobierno pide esperar al Supremo

Desde la oposición reiteran al Gobierno que deben modificar la ley del 'solo sí es sí' ante las rebajas de más de 40 condenas. En este sentido, la ministra de Justicia, Pilar Llop, asevera que lo primero debe ser analizar esa sentencia del TS. "Creo que sería imprudente aventurar cualquier tipo de actuación por parte del Gobierno sin haber analizado qué es lo que dicen", resaltaba Llop.

Cerca de 40 rebajas

Tras la entrada en vigor, se han realizado 36 revisiones a la baja y se han dictado 4 sentencias en aplicación de la reforma Penal operada por la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual. Ha sido en Cantabria donde se ha producido la mayor rebaja: se han rebajado en 7 años las penas de prisión impuestas en 2020 a dos condenados por agredir sexualmente a una joven en un hostal de Santander. Han pasado de una pena de 18 años de prisión a 11 años, la mayor rebaja hasta el momento.