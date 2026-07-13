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Feijóo y Juanma Moreno visitan el puesto de mando del incendio de Los Gallardos en Almería, streaming en directo

Una "demora importante" ha retrasado la visita del líder del Partido Popular al puesto de mando del incendio.

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Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
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El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, junto con Juanma Moreno, visitan este lunes el puesto de mando del incendio de Los Gallardos (Almería) que ha dejado 13 muertos y siete heridos, tres de ellos se encuentran en estado grave en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

En declaraciones a los medios de comunicación, el presidente de la Junta de Andalucía ha asegurado que "el incendio ya no representa una amenaza", ya que debido a las condiciones meteorológicas de las próximas horas "van a ser positivas". Aunque hay previsión de viento, subraya que "no es preocupante" y la humedad que se prevé, del 90%, "nos va a ayudar a refrescar la zona y a evitar que se vuelva a activar".

La visita del gallego estaba prevista para después de las 14:45 horas, momento en el que iba a comparecer ante los medios de comunicación. Así lo ha anunciado el partido esta mañana la visita de Feijóo al puesto de mando del incendio situado en el parque del Consorcio de Extinción de Incendio y Salvamento del Levante Almeriense.

Sin embargo una "demora importante" del avión que lo llevaba a Almería ha obligado a retrasar su desplazamiento, según ha informado el partido. Esta tarde también mantendrá un encuentro con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

Este "retraso" ha provocado que el líder de la oposición no pueda asistir al homenaje del concejal popular asesinado por la banda terrorista ETA, Miguel Ángel Blanco. En su lugar, asistirá el secretario general del PP, Miguel Tellado.

Por otra parte, esta mañana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha visitado el puesto de mando avanzado de Turre desde donde ha realizado declaraciones, entre ellas advirtiendo de que "la emergencia climática mata". Así como de reiterar la propuesta del Gobierno de alcanzar un gran acuerdo entre administraciones para hacer frente al cambio climático.

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