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El exabogado de Ábalos declara que Leire Díez le ofreció pagarle a través de una sociedad

José Aníbal Álvarez asegura que se negó y que el exministro nunca le pagó por su defensa. Ha sido la primera de la nueva ronda de declaraciones por el caso de las cloacas del PSOE.

El letrado José Aníbal Álvarez, primer abogado del exministro José Luis Ábalos en el caso Koldo

El letrado José Aníbal Álvarez, primer abogado del exministro José Luis Ábalos en el caso Koldo EFE

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Pedro Callejas
Pedro Callejas
Publicado:

Este lunes el juez Santiago Pedraz ha retomado las declaraciones por el caso de las cloacas del PSOE. Esta mañana era el turno de José Aníbal Álvarez, exabogado del que fuera ministro de Transportes José Luis Ábalos durante buena parte de la instrucción del caso mascarillas. El letrado estaba citado a las 10 de la mañana en calidad de testigo.

José Áníbal Álvarez ha declarado que Ábalos nunca le pagó por su defensa e insiste en que no recibió dinero del PSOE, pero sí asegura que se reunió con Leire Díez, la presunta fontanera del partido, y que ésta le ofreció pagarle la defensa a través de una sociedad. El letrado -dice- se negó.

Siempre según fuentes presentes en la declaración, Álvarez también ha reconocido que organizó un encuentro entre Leire Díez y Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad. Esas reuniones se la habría pedido la fontanera al ex numero 2 de Interior, y éste habría accedido a condición de que acudiese Álvarez, que lo hizo -dice- como amigo, pero que tampoco le pagó.

Nueva semana de declaraciones

Esta sido solo la primera de las numerosas declaraciones previstas para esta semana del caso cloacas. Mañana está citada la abogada de Koldo, Leticia de la Hoz, en su caso en calidad de investigada. De la Hoz está imputada por, presuntamente, intentar sobornar a Carmen Pano. Según la empresaria, la letrada le ofreció 250.000 euros para pagar el alquiler de su piso, la boda de su hija y un coche nuevo para su chófer a cambio de que se retractase de que había llevado bolsas con dinero en efectivo a Ferraz.

El día siguiente, el miércoles, están citados como los dos fiscales que se reunieron con Leire Díez en la sede de la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe y Beatriz López Pesquera. A continuación, tendrá que declarar la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, para responder por sus mensajes con la presunta fontanera. Todos ellos acuden en calidad de testigos.

El jueves será el día fuerte: se sientan ante el juez Mercedes González, directora de la Guardia Civil, y Manuel Llamas, director adjunto operativo del cuerpo.

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