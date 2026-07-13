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Detenido el exalcalde de Sant Feliu de Guíxols por masturbarse en la piscina de un hotel

El juzgado ha acordado su libertad provisional como investigado y MEScat ha suspendido cautelarmente su militancia.

Pere Albó, exalcalde de Sant Feliu de Guíxols

Pere Albó, exalcalde de Sant Feliu de Guíxols Instagram mescat_guixols

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Paula V. Sisó
Paula V. Sisó
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El exalcalde socialista de Sant Feliu de Guíxols (Girona) y exdiputado de Junts en el Parlament Pere Albó ha sido detenido por un presunto delito de exhibicionismo ante menores de edad tras masturbarse en la piscina de un hotel de Santa Susanna (Barcelona).

El juzgado de instrucción de Arenys de Mar ha recibido al detenido y, después de practicar diferentes diligencias, ha acordado su puesta en libertad provisional en condición de investigado.

Tras conocerse los hechos, la coordinadora nacional de MEScat Independentistes d'Esquerra, movimiento integrado en Junts al que pertenece Albó, ha expresado su "absoluta sorpresa y consternación" y los ha condenado de forma "rotunda".

La formación ha anunciado la apertura inmediata de un expediente interno para investigar lo sucedido y ha acordado suspender cautelarmente de militancia al exalcalde hasta que concluya el procedimiento.

Pere Albó fue militante del PSC, partido con el que ejerció como alcalde de Sant Feliu de Guíxols entre 2007 y 2010.

Posteriormente, se integró en MEScat y fue diputado del grupo parlamentario de Junts en el Parlament de Cataluña entre 2021 y 2024. El pasado mes de octubre anunció su decisión de abandonar la política.

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