Feijóo, a Sánchez: "¿Quiere renovar el CGPJ o controlarlo? Para profundizar en su independencia cuente con el PP"

Reconoce Alberto Núñez Feijóo que siente una "enorme decepción" ante la situación política en nuestro país, sin embargo, desde su fallida investidura le persigue cierto halo de despreocupación propio de quien sabe que su cartas ya están jugadas y ahora solo queda esperar.

El líder del PP no consiguió el respaldo de la Cámara para ser nombrado presidente del Gobierno, en segunda votación se quedó a 3 'síes' y eso ha dado paso al turno de Pedro Sánchez. En una entrevista en Onda Cero, Feijóo, ha comentado cómo ve el tablero político.

El presidente en funciones ha aceptadoel encargo del Reyde intentar formar Gobierno, algo que Feijóo defiende "no depende de Sánchez" y explica: "Depende de alguien que no está en el Congreso, depende de Carles Puigdemont, el expresidente de la Generalitat. Nunca hemos tenido un presidente del Gobierno que dependa de personas que estén en una situación de búsqueda y captura por parte del Tribunal Supremo, eso es una anomalía en nuestra historia democrática y además, en caso de que al señor Piugdemont le parezca suficiente lo que el señor Sánchez se comprometa a hacer y haga, será el gobierno más inestable de la democracia española porque depende de 18 partidos políticos que se tienen que poner de acuerdo para aprobar algo en el Congreso de los Diputados. Por tanto, tendremos unos años de una enorme inestabilidad, de una enorme debilidad por pate del presidente Sánchez y como estamos viendo, con un político que nunca ha mentido tanto en tampoco tiempo a los españoles".

Ha repetido Feijóo que la próxima será la "legislatura del engaño" y pone en valor que su partido ganó las elecciones del pasado 23 J y que "España no puede acostumbrarse a este a este paripé en el que vivimos" porque "el presidente del Gobierno cada vez que miente dice que cambia de opinión, cada vez que pacta con Bildu dice que es que coinciden las votaciones, cada vez que nos promete una cosa solemnemente la incumple"...

Feijóo lamenta que pertenece "a la peor clase política española de los últimos 45 años" y vaticina que "cuando pase todo esto y volvamos a la política de Estado nos daremos cuenta de que este ha sido el peor paréntesis de la dignidad en la democracia española porque fuera del Estado de derecho no hay democracia".

Renovación CGPJ

Preguntado por el enquistamiento en la renovación del CGPJ, Feijóo se excusa diciendo que ello han "intentado renovarlo y cuando avanzamos en ese asunto nos cuelan la derogación del delito de sedición y la rebaja del delito de malversación a la vez. Si yo estoy hablando con usted y usted me esta mintiendo es muy difícil que yo le vuelva a creer".

Feijóo ha lanzado en los micrófonos de Alsina una pregunta a Sánchez: "¿Quiere renovar el CGPJ o quiere controlarlo? Si quiere renovar la respuesta es sí, si quiere hacer con el Consejo y con el Tribunal Supremo lo mismo que ha hecho con el Tribunal Constitucional yo tendrñe que garantizar, en la medida de mis posibilidades la independencia del Poder Judicial en España" y sentencia: "Para profundizar en la independencia del CGPJ que cuente con el PP mañana, para controlarlo no".

Sobre Vox

Asume Feijóo que le perjudicó en sus expectativas electorales la sombra de Vox, pero el líder del PP defiende que el "objetivo de Sánchez no es qe no gobierne Vox, el objetivo es que no gobierne el PP, por tanto Vox para Sánchez es un salvavidas". Además, explica que "es evidente que yo no quiero gobernar con Vox y lo he dicho mil veces. Yo he trabajado en Galicia no solo para no trabajar con vox, sino para que vox no tenga diputados" pero reconoce que "si yo necesito los votos de Vox voy a intentar conseguirlos".

Entrevista completa