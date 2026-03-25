Feijóo replica a Sánchez: "Ahórrese los sermones, no vamos a elegir entre la guerra y sus gobiernos"

Día clave para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su defensa del paquete de medidas anticrisis para paliar los efectos de la guerra en Irán que mañana se someterá a votación en el Congreso. Entre la incertidumbre de si recibirá el apoyo suficiente para su convalicación, Sánchez ha echado la vista atrás. Concretamente a "aquel 15 de febrero de 2003, cuando más de 3 millones de españoles salieron a manifestarse con un mensaje claro: 'no a la guerra'". El jefe del Ejecutivo ha asegurado que "España no va a ser cómplice ni de agresiones ilegales ni de mentiras disfrazadas de libertad, no esta vez, no mientras yo sea presidente del Gobierno".

Después de la comparecencia de Sánchez, ha llegado el turno del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien se ha mostrado muy crítico ante la postura del jefe del Ejecutivo con la guerra. En su réplica, Feijóo ha comenzado reprochándole que hiciese "oposición al Gobierno de hace veintitrés años", ha pedido pasar página y analizar la actuación del Gobierno en 2026, al tiempo que le ha acusado de querer imitar a Pablo Iglesias, aunque asegura que el ex líder de Podemos "es más auténtico".

También ha criticado el 'No a la guerra' del Ejecutivo: "Algo tan honorable como la defensa de la paz difícilmente se puede personificar si la propaganda iraní estampa tu cara en misiles de guerra", ha espetado el presidente popular. Ha mostrado a los presentes la pegatina, en la que se puede leer en persa: "El presidente del Gobierno español afirma que esta guerra es ilegal, y nosotros también lo decimos". Es en otra frase, en este caso en inglés, donde agradecen a Sánchez su posicionamiento: "Por supuesto, esta guerra no es solo ilegal, sino también inhumana. Gracias primer ministro".

Críticas al "pacifismo" de Sánchez

Durante su intervención, Feijóo, ha resumido: "Ahórrese los sermones. No vamos a elegir entre la guerra y sus gobiernos". Y siguiendo en la misma línea ha subrayado: "Decimos no a la guerra y no a usted". El líder popular ha puesto el foco en lo que considera las contradicciones del Gobierno. Ha remarcado que Sánchez preside el Ejecutivo con mayor gasto militar de la historia democrática, ha incrementado la compra de armamento y mantiene contratos en vigor con la industria de defensa: "Dice 'no a la guerra' pero ha triplicado la compra de armamento a EEUU y tiene todavía contratos en vigor con Israel".

Seguidamente, Feijóo ha sentenciado: "Su verdadero lema no es 'no a la guerra', es 'no al Congreso'", aludiendo a decisiones como el envío de tropas o material militar sin votación parlamentaria.

Más allá de la política exterior, Feijóo ha aprovechado la comparecencia para cargar contra la gestión interna del Gobierno. Ha acusado a Sánchez de utilizar el foco internacional para desviar la atención de los problemas nacionales y ha cuestionado la falta de presupuestos. "Hasta Ucrania, que lleva años en guerra, ha aprobado los presupuestos. La única razón por la que no trae los presupuestos es porque le dejarían en descubierto", ha señalado.

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