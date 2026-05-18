Feijóo asegura que "España quiere cambio" tras la victoria de Moreno y sitúa al PP como "garantía" frente a Sánchez

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha situado este lunes la victoria de Juanma Moreno en las elecciones andaluzas como un nuevo aviso político al Gobierno de Pedro Sánchez y ha asegurado que los españoles "quieren cambio".

En su intervención ante la Junta Directiva Nacional del PP, reunida en la sede nacional del partido en Madrid, Feijóo ha sostenido que el resultado en Andalucía confirma que el PP es la principal alternativa al Ejecutivo central.

"El PP ha ganado las elecciones otra vez", ha afirmado Feijóo al inicio de su comparecencia, en la que ha celebrado que los populares puedan ofrecer a Andalucía "cuatro años de estabilidad en la comunidad autónoma más poblada".

El líder del PP ha definido el triunfo de Moreno como "una victoria clara, inapelable y amplia" y ha defendido que en Andalucía "ha ganado la sensatez sobre el sinsentido y la palabra sobre la descalificación".

Carga contra Sánchez

Feijóo ha dirigido buena parte de su discurso contra Pedro Sánchez, al que ha presentado como el gran derrotado de la noche electoral. "Se lo han dicho con distintos acentos, pero con una sola voz. Todo el legado de Sánchez ha obtenido la misma respuesta: no, gracias", ha señalado.

En esa línea, ha asegurado que "los españoles están hartos de una política que gira únicamente en torno a un hombre y sus intereses" y ha añadido que "España quiere cambio".

El presidente del PP ha elevado el tono al acusar al Gobierno de "naturalizar la corrupción" y ha afirmado que "da miedo Sánchez".

"Da miedo un Gobierno que naturaliza la corrupción y da miedo Sánchez", ha dicho ante los dirigentes populares, antes de añadir que "ya no funcionan las cortinas de humo porque los que están quemados son ellos", en referencia al PSOE.

"Aquí no hay un puto amo, soy un servidor"

Frente a ese modelo, Feijóo ha reivindicado al PP como un partido de mayorías amplias y de estabilidad institucional. "No pedimos que piensen igual en todo, no queremos país de sumisos ni de bandos.

No gobernamos desde la trinchera, no somos una suma de enfados, somos mayoría de esperanza", ha afirmado. También ha marcado distancias con los liderazgos personalistas: "No somos una organización de culto al líder de turno. Aquí no hay un puto amo, soy un servidor".

El líder popular ha recordado además los últimos resultados autonómicos del partido en comunidades como Extremadura, Aragón, Castilla y León y ahora Andalucía. "En un tiempo de tanta fragmentación sólo el PP logra mayorías amplias", ha subrayado. A su juicio, esos resultados demuestran que "que gobierne el PP da seguridad y confianza".

La Junta Directiva Nacional del PP ha recibido a Juanma Moreno con una gran ovación tras su victoria en las elecciones andaluzas de este domingo. El PP andaluz ganó ampliamente los comicios y batió su récord de votos, aunque se quedó a dos escaños de la mayoría absoluta, fijada en 55 diputados, tras perder cinco parlamentarios respecto a los anteriores comicios.

Vox, llave en Andalucía

Ese resultado deja a Moreno ante la necesidad de buscar apoyos para su investidura.Vox, que sólo crece un diputado respecto a 2022, se convierte en decisivo al lograr 15 parlamentarios frente a los 53 del PP, con el 98,3% del voto escrutado.

A su llegada a la sede nacional del PP, Moreno ha defendido que el resultado es "lo suficientemente contundente" y ha afirmado que "lo razonable" y "lo sensato" es "respetar lo que la mayoría de los andaluces han decidido en las urnas". Según ha explicado, su objetivo es que el PP gobierne "en solitario".

"El Partido Popular ha sacado 1.735.000 votos, 150.000 votos más que las pasadas elecciones, casi 20 puntos más que el PSOE, casi 30 puntos más que Vox y nos hemos quedado a 21.000 votos de la mayoría absoluta", ha manifestado Moreno, que ha defendido que esos datos le dan "margen de maniobra para poder gobernar en solitario".

No obstante, el candidato popular ha admitido que "no hay que ser ingenuos" y que será necesario "buscar acuerdos" por la propia "dinámica parlamentaria". Preguntado por si aceptará el concepto de "prioridad nacional" que defiende Vox, Moreno ha respondido que el PP-A tiene "una prioridad que es la prioridad andaluza".

Entre los barones del PP, el presidente valenciano, Juanfran Pérez Llorca, ha sido el más explícito a favor de negociar con Vox. "Lo que hay que recomendar es que haya diálogo, que haya entendimiento y que no se pierda ese mandato a los ciudadanos que han dicho que quieren un gobierno de derechas", ha afirmado.

En cambio, el presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha subrayado que Moreno tiene "un aval más que suficiente" para gobernar en solitario y ha confiado en la "responsabilidad" de Vox.

Por su parte, la presidenta de Extremadura, María Guardiola, se ha mostrado convencida de que Moreno logrará ser investido "sin tener que renunciar a sus valores y a las políticas de progreso".