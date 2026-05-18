Montero asumirá su escaño como "jefa de la oposición" en Andalucía pero no asegura si estará cuatro años

María Jesús Montero, Secretaria General del PSOE-A, ha confirmado en una entrevista en la Cadena Ser que asumirá su escaño en Andalucía "como jefa de la oposición" pero no asegura si estará los cuatro años.

Montero, preocupada por Andalucía y la victoria de la derecha, asegura que no sabe "que ocurrirá con la educación, vivienda y sanidad" de la región. Asumirán una reflexión profunda dentro del partido y "tomarán nota" de todo lo ocurrido en la noche del 17M.

"El margen de mejora del partido socialista es amplio", cada convocatoria es distinta, "hemos peleado contra Goliat y Gigantes", haciendo alusión a Moreno Bonilla. Montero se compromete con su partido y con Andalucía hasta "que el servicio sea concluido", aunque ha dejado entrever que no sabe si los cuatro años de manera oficial.

¿Candidata idónea?

A la pregunta de si cree María Jesús Montero que ella era la "candidata idónea", la secretaria ha confirmado que "es algo que uno se lo plantea ante el resultado adverso", "soy exigente conmigo, he salido con el espíritu de victoria y no ha sido posible".

El PSOE en Andalucía "no se ha adaptado todavía a esos elementos profundos de política del siglo XXI" y tienen que ver "como arreglamos el programa y plan que teníamos y no ha dado confianza".

Montero también ha achacado a toda la gente que "se queda en casa" en las elecciones autonómicas, "no entiendo por qué". "El partido tiene margen para incorporar lo aprendido para que en las próximas elecciones haya victoria", concluye a la pregunta la Secretaria General del PSOE-A.

Participación en Andalucía

Montero cree que aunque la participación haya subido, "sigue siendo baja", "tenemos que averiguar por qué la gente no acude a votar". "Hay muchas personas que en las generales vota a la izquierda y en las autonómicas no", aseguraba la secretaria general del PSOE en Andalucía.

Cada Comunidad Autónoma "es un mundo", "el PP hace política de confrontación y esconde una nefasta gestión, deshumanización del rival y distrae la política para gobernar", confirma en la entrevista Montero.

María Jesús Montero ha confirmado que dejará su escaño en cuanto se constituya el parlamento andaluz, "ahí dejaré escaño como prometí, pasaré a ser jefa de la oposición". No ha confirmado si seguirá cuatro años ya que "pasan muchas cosas" pero afirma que trabajará para "ganar las próximas elecciones".

Pedro Sánchez y el futuro

En la entrevista, también se le ha preguntado si Pedro Sánchez debe hacer cambios en el Gobierno de España, Montero ha reclamado que tras su salida, "el presidente hizo cambios afortunados para poner en marcha varias prioridades y consecuencias económicas". Desde el partido andaluz, achacan a influir más en los jóvenes, "me parece imprescindible dar espacio a los jóvenes, a las redes sociales" y "debemos saber donde estar".

La Secretaria General del PSOE-A no se atreve a decir "que pasará en cuatro años", "estoy para reforzar, aportar y aprender", "voy a trabajar día a día en estos cuatro años para que consideren si soy la adecuada para el puesto". Concluye la secretaria que si su partido "piensa que es más adecuado poner en el puesto a otro candidato, lo apoyaré como siempre, a muerte".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.