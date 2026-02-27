Feijóo reabre el debate del regreso de Juan Carlos I y divide al Congreso: "Depende exclusivamente de él"

La desclasificación de los documentos del 23F, coincidiendo con el 45º aniversario del intento de golpe de Estado, ha traído de vuelta un debate que llevaba tiempo fuer del foco político: el regreso del rey emérito a España. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha sido quien lo ha puesto sobre la mesa al afirmar que "sería deseable que el Rey Emérito regresara a España".

Feijóo defendió que Juan Carlos I "ha reconocido errores innegables en su trayectoria", pero subrayó que quien contribuyó a sostener la democracia "en un momento clave" debería poder pasar la última etapa de su vida "con dignidad y en su país". Antes de hacer públicas sus declaraciones, aseguró haber trasladado su postura a Zarzuela.

El jefe de la oposición puso en valor el papel del entonces monarca en 1981: "Gracias al rey Juan Carlos I hace 45 años que no entra nadie en el Congreso de los Diputados con una pistola". A su juicio, pese a los errores cometidos, su balance histórico es "extraordinariamente positivo".

La postura del Gobierno

Desde el Ejecutivo han querido restar importancia al debate. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, aseguró que no existe oposición a su regreso y calificó la controversia de "no polémica". "¿Quién tiene una opinión distinta sobre que el rey emérito volverá cuando él decida volver? Ni la Casa Real, ni el Gobierno de España, ni parece que el principal partido de la oposición", señaló en una entrevista en la Cadena Ser. No obstante, criticó duramente al PP, acusándolo de generar un "despropósito absoluto" y de intentar desviar la atención de sus pactos con Vox.

En la misma línea, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, afirmó que el regreso del emérito "le compete a él y a la Casa Real", recordando que ha vuelto a España "siempre que ha querido". También calificó el debate impulsado por el PP de "cortina de humo".

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, mantuvo la misma postura que sus homólogos, insistiendo en que la decisión "depende exclusivamente de él y, en su caso, de la Casa Real", no del Gobierno ni del líder de la oposición.

Apoyos y rechazos

Desde el PP, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, respaldó a Feijóo asegurando que su postura refleja el sentir de "la inmensa mayoría de los españoles". En la misma línea se pronunció la presidenta balear, Marga Prohens, quien afirmó que sería "un fracaso colectivo como país" que el rey emérito terminara sus días en el exilio.

En el lado opuesto, Podemos rechazó frontalmente la propuesta. Su secretaria general, Ione Belarra, sostuvo que Juan Carlos I debería volver "para ir a la cárcel", calificándolo de "delincuente fiscal” y "heredero político" de Francisco Franco. Desde Sumar, su coordinadora general, Lara Hernández, ironizó que Feijóo tiene dificultades para identificar a los "verdaderos delincuentes" y recordó que la salida del emérito de España estuvo vinculada a presuntas irregularidades fiscales, no al 23F.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, también se mostró contrario a su regreso: "Los delincuentes, mejor fuera que dentro", afirmó en los pasillos del Congreso. A su juicio, la desclasificación de los documentos del 23F solo ha generado "un salseo que todo el mundo podía sospechar".

La Zarzuela califica el regreso de "decisión personal"

Desde la Casa del Rey han querido zanjar la cuestión señalando que el eventual regreso de Juan Carlos I desde Emiratos Árabes Unidos es una "decisión personal" del propio emérito. Además, fuentes de Zarzuela han indicado que "en tal caso para salvaguardar su imagen y reputación de especulaciones y posibles críticas y, por consiguiente, salvaguardar la de la Corona como institución, don Juan Carlos debería recuperar la residencia fiscal en España".

