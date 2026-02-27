Así hablaba Juan Carlos I en sus memorias sobre su regreso a España: "Pensaba alejarme unas semanas pero no 5 años"

Alberto Núñez Feijóo abría el debate sobre si el rey emérito debe volver o no a España, tras una publicación en su perfil de X tras la muerte de Antonio Tejero: "Creo que sería deseable que el Rey Emérito regresara a España", reconocía el líder del PP.

Unas declaraciones que han sido respondidas por el Ministro de Justicia, Félix Bolaños, que excusa al Gobierno y considera que no es una decisión que tenga que tomar el Ejecutivo, sino que la tiene que tomar el propio Rey Juan Carlos. "Depende exclusivamente de él, el Gobierno nunca le ha denegado la entrada a España, de hecho viene a España cuando así lo decide, creo que es una decisión que le compete al rey y a la Casa Real, pero en ningún caso le compete ni al Gobierno ni al jefe de la oposición", admitía.

"Me marché para no ser un obstáculo para mi hijo"

El debate sigue abierto pero, ¿Qué es lo que piensa el rey Emérito?.Espejo Público ha analizado lo que publicó en sus memorias al respecto. "Decidí marcharme para no estorbar el buen funcionamiento de la Corona, ni ser un obstáculo para mi hijo en el ejercicio de sus funciones de soberano. Pensaba alejarme unas semanas, como mucho, pero no imaginaba que cinco años después seguiría en Abu Dabi", admitía el emérito.

Juan Carlos I publicaba que no está siendo fácil "verse forzado al desarraigo" y al aislamiento al final de la vida, "no es fácil". Confiesa que está resignado, y se siente "abandonado". "No puedo contener la emoción cuando pienso en determinados miembros de mi familia para quienes ya no importo y, sobre todo en España, a la que tanto echo de menos", reconocía.

Así reaccionó Felipe VI al enterarse de su marcha

En las memorias, tituladas 'Reconciliación' y publicadas a finales de 2025, el rey Juan Carlos I relata cómo reaccionó su hijo Felipe al enterarse de que se iba de España. "Me llamó cuando yo ya estaba en el avión, y me dijo «¿A dónde vas, patrón». Me llaman jefe o patrón, no creo que tenga un carácter autoritario, pero sin duda, refleja la organización piramidal de la Casa Real y de la Familia Real. Como muestra de respeto mi hijo me llama así, aunque en privado, sigo siendo papá", detallaba.

"El vacío seguirá hasta que pueda volver a vivir allí"

El emérito mostraba su deseo de "renovar una relación armoniosa" con su hijo, y tener una jubilación tranquila, pero sobre todo, lo que más desea es volver a España. "Vivo con la esperanza de redescubrir esa familiaridad con sus paisajes, sus gentes, sus olores. La patria es algo que involucra todos los sentidos. España dejó un vacío dentro de mí, y ese vacío seguirá existiendo hasta que pueda volver a vivir allí con total normalidad", reconocía el rey Juan Carlos I.

