Feijóo: "El problema de la legislatura es que se ha iniciado con una trampa y Europa el Parlamento no distingue de países"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, lanza un dardo contra el Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusa de "intervenir" la Fiscalía del Tribunal Supremo aplicando el artículo "155" de la Constitución y de no querer "señalar" a Puigdemont en Bruselas, después de que la Eurocámara aprobara para investigar las injerencias rusas.

"El problema de esta legislatura es que se ha iniciado con una trampa. Puedes trampear durante un tiempo, pero no todo el tiempo. Puedes engañar durante un tiempo a todo el mundo, pero no a todo el mundo todo el tiempo. Lo que está ocurriendo es que esto ha llegado a Europa y en Europa el Parlamento no distingue de países. Han sido claros que hay que investigar cualquier tipo de conexión, si lo hubiere, con el régimen de Putin", expresaba el líder 'popular' en 'esRadio'.

Añade que el partido socialista votó a favor "pero ya después cuando hay que señalar a personas concretas pues no vota. Pero lo cierto es que en Europa el Partido Socialista vota a favor de investigar posibles contactos de los independentistas catalanas con Putin y aquí persigue a los jueces", ha aseverado, para añadir que viven en un "permanente sin sentido".

Además, Feijóo cree que Pedro Sánchez va a intentar "hasta el final" aprobar la ley de amnistía "porque sin amnistía no hay legislatura".

La Eurocámara aprueba investigar injerencias rusas en Cataluña

El Parlamento Europeo ve con "preocupación extrema" las posibles injerencias rusas en Cataluña y pide a España a investigar los nexos entre Rusia y el movimiento independentista catalán, nombrando directamente al líder de Junts Carles Puigdemont.

El texto salió adelante con 433 votos a favor, 56 en contra y 18 abstenciones. Los eurodiputados piden que se investiguen "las conexiones de los eurodiputados supuestamente asociados con el Kremlin (...) y los intentos de Rusia de desestabilizar e interferir en los Estados miembros".

"De confirmarse, las injerencias rusas en Cataluña serían parte de una estrategia más amplia de Rusia para promover la desestabilización interna y la desunión en la UE", señala el texto, según recoge 'EFE'.