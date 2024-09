Feijóo llevará ante el Congreso una modificación de la Ley de Conciliación: "Ser padre o madre no puede ser una heroicidad"

En un nuevo intento para aprovechar las fisuras en el bloque de investidura de Sánchez, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a reunir este lunes a los barones de su partido. Además, también quiere verse con los agentes sociales para presentarles su Ley de Conciliación.

Con esta nueva medida, el popular quiere reunirse tanto con sindicatos como patronal para buscar cambios y así aplicar mejoras. Por eso, lo que queda de este mes de septiembre tiene intención de llevar al Congreso esta nueva ley. Esperan sacarla adelante incluso con el apoyo del PSOE.

"Ser padre o madre no puede ser una heroicidad en nuestro país. No podemos permitirnos tener una generación que va por la vida con la lengua fuera porque no puede atender su trabajo y sus hijos. Este país debe de poner alfombra roja a quien tenga la valentía de traer una persona al mundo", ha dicho el líder Popular.

Las claves del nuevo plan del PP

La principal novedad que tiene esta Ley de Conciliación tiene que ver con los permisos de paternidad y maternidad. Lo que se busca es que duren más y que los progenitores tengan libertad para poder utilizarlos cuando lo consideren oportuno. De esta manera, se podría sumar el permiso del padre y el de la madre para que estos puedan cuidar de su hijo durante su primer año de vida.

Según la vicesecretaria de Igualdad, Conciliación y Política Social del PP, Ana Alós, "los análisis desvelan es que, cuando se pide la baja maternal o paternal en esas seis primeras semanas, al final acaban siendo seis semanas a la vez de padre y madre, porque el padre cuando acaban esas seis primeras semanas no vuelve a su trabajo y se incorpora cuando acaba el permiso de maternidad".

A esta modificación se le suma nuevas medidas ya planeadas en los últimos días por el PP. La gratuidad de las guarderías es una de ellas. ¿Y cómo se llevaría a cabo? La idea es que el Estado financie el 50% con 2.000 millones de euros y que la otra mitad, el otro 50%, lo paguen las comunidades autónomas. Además, se tendrá en cuenta las condiciones específicas de las familias numerosas y de las familias monoparentales.

Otra de las medidas de esa ley será favorecer la reincorporación de la mujer al mundo laboral tras una baja por maternidad, a través de exenciones fiscales a las trabajadoras autónomas, así como incentivos a las empresas que faciliten la reincorporación de las mujeres que solicitaron excedencias en sus puestos de trabajo para afrontar la crianza de un hijo o el cuidado de un familiar.

