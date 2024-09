El PP impulsará una ley de conciliación que recoja la gratuidad de las escuelas infantiles

Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, ha informado que su formación tiene previsto registrar en los próximos días en las Cortes su propia ley de conciliación, que incluirá la gratuidad de la educación infantil de 0 a 3 años financiada a partes iguales entre Gobierno central y comunidades autónomas. La propuesta de los populares contemplará que las comunidades financien el 50% y el Gobierno central el otro 50%.

El líder del Partido Popular estima que esta medida supondría un gasto de 4.000 millones de euros, a pagar a partes iguales entre las CCAA y el Gobierno.

Durante una visita a una escuela infantil en Alicante, Feijóo defendió que "la maternidad no puede ser un hándicap para las oportunidades laborales" de las mujeres, por lo que situó la conciliación como "el pilar cero del nuevo estado del bienestar”.

"Tengo la firme convicción de que un país donde la escolarización temprana no depende de la renta es un país que no renuncia al ascensor social. Tengo la firme convicción de que la maternidad no puede ser una discapacidad para las oportunidades laborales. Y tengo la firme convicción de que un país cuyas políticas públicas penalizan a quien quiere tener hijos es un país que no va a prosperar", defendió el presidente del PP.

En este sentido, Feijóo se mostró en contra de que "el precio de la conciliación" sea "arruinar a las familias" y remarcó que, "sin facilidades para tener hijos", España no revertirá sus bajas tasas de natalidad ni tampoco la brecha salarial entre hombres y mujeres.

El PP tratará de buscar el apoyo del PNV y Junts

Para que la ley de conciliación del PP salga adelante en el Congreso, los de Feijóo volverán a necesitar el voto a favor de Junts o del PNV, además del de Vox. Desde Génova recalcan que el Ejecutivo central está "paralizado" y que ha "renunciado a legislar" porque "no tiene mayoría" parlamentaria.

"Pero los problemas de las familias y de los españoles no se apartan. Y la falta de conciliación es una de las claves de las familias españolas, también del mercado laboral y también de la educación. Por eso la gratuidad total de las escuelas infantiles en España es y era una asignatura pendiente asignatura que se está aprobando y con nota en comunidades autónomas como la Comunidad Valenciana", añadió el lider de los populares.

Por último, Feijóo defendió esta medida porque, de aplicar la gratuidad de la escuela infantil de cero a tres años, los estudiantes tienen "asegurada" su educación hasta la Universidad.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com