Feijóo: "Nunca firmé, ni concedí ningún contrato a empresas de Dorado"

"Voy a seguir diciendo lo que pienso y no me voy a amedrentar", bajo esta línea argumental Núñez Feijóo ha explicado su relación con Marcial Dorado, relacionado con el mundo del contrabando. Reitera que lo conoció a través de otro compañero de la Xunta, y asegura que "cuando lo conocí no sabía nada sobre su pasado, ni su actividad". Feijóo admite, sin embargo, que "desconfié de ese tren de vida y prueba de ello es que pregunté".

Sin mucha concreción en las fechas el presidente gallego ha afirmado que sabía de la existencia de dichas fotografías desde el 2003-2004 y alega que eso no lo ha detenido nunca a la hora de haber dicho lo que pensaba y "seguir diciendo lo que pienso". Preguntado sobre su actitud ante las fotografías, esgrimidas dos campañas electorales antes, en las que el exvicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana, aparecía en un yate con un empresario, Feijóo ha querido dejar claro que con Quintana siempre ha mantenido una relación "cordial" y añade que el primero en hablar de estas fotografías fue el entonces presidente y que "nunca he dudado de la honorabilidad del señor Quintana, ni antes, ni ahora".

"Entre Dorado y yo no hay una amistad estrecha, ni ancha"

No sólo no se ha planteado dimitir, si no que asegura que cuenta con el respaldo de su partido, para lo que informa que ya en el 2003, él personalmente informó al entonces presidente de la Xunta, Manuel Fraga y al presidente del PP, Mariano Rajoy de la existencia de dichas fotografías.

Feijóo desconoce el motivo de la publicación en este momento pero intuye que dichas fotografías "se alargarán más". Además, el mandatario gallego se remitió a la hemeroteca para justificar que cuando preguntó por Marcial Dorado se le informó de que se le había relacionado con algunas operaciones de contrabando, pero que de todas ellas había salido sin cargo.

Fue cuando tuvo constancia de que existía una causa pendiente por contrabando sobre Dorado cuando "corté toda relación social. El grado de ingenuidad de hace 20 años es deifícil de justificar 20 años después" ha afirmado Feijóo, que ha añadido que "entre el señor Dorado y yo no hay una amistad ni estrecha, ni ancha".

Sus negaciones más tajantes, las ofreció al respecto de posibles influencias. Núñez aseguró que "nunca firmé, nunca adjudiqué ni nunca concedí ningún contrato durante mi epoca en el insalud a ninguna empresa de este señor". Además ha añadido "si tuviese la más mínima duda de haber hecho algo ilegal estaría en una situación comprometida, pero no lo he hecho".

El presidente gallego confirma que fue él mismo quien informó al diario de los viajes que se realizaron con estas compañías aunque a la pregunta de quién pagaba los costes, respondió "si usted me pide las facturas de hace 20 años me temo que no se las puedo facilitar".