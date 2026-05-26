Gabriel Rufián ironiza sobre el adelanto electoral: "Las legislaturas duran lo que diga el PNV"

El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ha subrayado que "siempre se ha dicho que las legislaturas duran lo que diga el PNV". Así ha respondido al ser preguntado por el hecho de que el líder de PNV, Aitor Esteban, haya pedido elecciones para antes de que termine este año.

Precisamente, esas declaraciones las hizo desde los pasillos de la Cámara Baja. Cuando los periodistas le preguntaron por el sumario de la investigación sobre el expresidente del Gobierno, señaló que habrá que ver "cómo evoluciona". Asimismo, aseguró que "lo que yo diga sirve de bastante poco".

Cuando le preguntaron sobre si su partido tiene en mente exigir al presidente del Gobierno que convoque elecciones, Rufián recordó que "echamos a Rajoy por montar un entramado de financiación irregular de su partido", por lo que es "coherente" que ERC pida una convocatoria electoral "si pasa lo mismo con el PSOE".

Sobre ese tema, Rufián fue claro: "Hasta que no haya una Gürtel del PSOE" o "un caso de financiación irregular", ERC no reclamará a Pedro Sánchez un adelanto electoral.

Preguntado por el hecho de que el PNV pida elecciones generales, Rufián manifestó que respeta "mucho" a este partido y concluyó, con ironía, que "siempre se ha dicho que las legislaturas duran lo que diga el PNV".

El PNV insiste en que la legislatura no puede llegar a su fin en 2027

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha insistido en que la legislatura no puede llegar a su fin en 2027 y que no se puede continuar en esta "situación de irresponsabilidad completa".

En declaraciones a medios en los pasillos del Congreso, Vaquero ha refrendado las palabras del presidente del PNV, Aitor Esteban, el cual ya advirtió que terminar la legislatura es una "irresponsabilidad" y que la imputación del expresidente del Gobierno es algo "muy serio".

Vaquero ha insistido que el PNV dice "alto y claro" que esta legislatura "no puede llegar a su fin en 2027", y detalla que no se puede estar en "esta situación de irresponsabilidad completa hasta 2027". No obstante, reitera que es el Gobierno quien tiene la "responsabilidad" de darse cuenta.

Por último, la portavoz del PNV ha criticado que el Gobierno lleva tres años sin presupuestos, que está gobernando "vía decreto" y "no se traen leyes importantes" al Congreso ni se negocia.

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