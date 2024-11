Mazón: "No estuve incomunicado y nadie me esperó para tomar decisiones, yo no soy miembro del CECOPI"

Este lunes, el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha acudido a la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) para continuar gestionando el paso de la DANA. Allí ha sido repreguntado por lo medios sobre su versión el día de los hechos, donde se ha quejado de los bulos que desde el Gobierno se está lanzando contra él.

Por otro lado, a pesar de lanzar su queja, ha querido apartarlo a un lado y ha dicho que está centrado en la reconstrucción de su Consejo, añadiendo que pronto se tendrán novedades sobre los detalles de la remodelación.

Mazón mantiene que "no estuve incomunicado"

En las preguntas que los medios de comunicación han hecho a Mazón, afirma que no hubo problemas de comunicación, "es otro bulo que hay que desmentir", añadiendo que "el único problema de comunicación fue al llegar aquí, porque habían caído las líneas de telefonía".

El presidente de la Generalitat afirma que el CECOPI "estaba válidamente constituido por todos sus miembros. Yo no soy miembro del CECOPI y aquí nadie esperaba al presidente de la Generalitat para tomar decisiones". Ha explicado que las decisiones que se tomaban eran "en función de la información que venía todo el tiempo, incluida la preparación y el envío de ES-Alert".

Mazón carga contra la UME

Durante su intervención, Mazón no entiende "¿por qué tanta mentira, tanto bulo?". Además, ha cargado también contra la UME. "¿Por qué ahora, resulta que vemos una contradicción por parte de la UME? Que es capaz de decir a la vez que sin la autorización de la Generalitat no podía activarse, no podía hacer nada, y a la vez, unos días después, dice que antes de la autorización de la Generalitat, ya estaba operando, trabajando. ¿En qué quedamos?".

A las 18:28 horas se comunicó con el alcalde de Cullera

En relación a las acusaciones que Mazón asegura recibir sobre que estuvo incomunicado, este reniega y afirma que eso no fue así. El presidente de la Generalitat Valenciana se escuda en una llamada que realizó a las 18:28 horas de la tarde del trágico 29 de octubre con el alcalde de Cullera, Jordi Mayor. "Quedan registros de las llamadas", ha dicho este lunes Mazón. Sin embargo, el propio edil desmiente al president y asegura que "no me comunicó nada".

