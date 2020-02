Feijóo advierte a Cs de que no puede utilizar al PP para sacar escaños y luego separarse

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado a Cs de ser "el germen de la moción de censura contra el Gobierno del PP" y ha recordado, en un acto en Madrid y ante la presencia del líder popular, Pablo Casado, que los de Inés Arrimadas cambian de opinión "demasiadas veces". En un desayuno informativo organizado por Fórum Europa y pese a este reproche, Feijóo ha considerado "una buena noticia" que el PP en estos momentos esté hablando con Cs y si "mi partido me lo pide, voy a intentar que fructifiquen acuerdos sólidos y leales". No obstante, Feijóo ha dejado claro que no aceptará imposiciones del partido de Arrimadas y si lo que quiere Ciudadanos es usar las siglas del PP para pasar luego al Grupo Mixto, "eso los gallegos no lo entenderían, y yo tampoco". "Si el objetivo es unir, no se puede desunir a los cinco minutos porque los gallegos no nos perdonarían una coalición que no es tal sino una agrupación de intereses electorales", ha señalado. No exento de tono irónico, Feijóo ha recordado que el PP tiene 41 escaños en Galicia frente a cero de Cs. Y en ese contexto "de proporcionalidad, cómo no hablar hasta el final", se ha preguntado. "Todos aquellos que les interese la unidad, la moderación, el entendimiento y la estabilidad debemos darnos la mano y caminar juntos", ha subrayado al tiempo que ha agradecido, también irónicamente, que Cs haya dicho que el presidente de la Xunta quiera ser el candidato del PP gallego. Por consiguiente, Feijóo se ha comprometido a "seguir hablando si se quiere hablar sobre esto, y las puertas abiertas se mantienen con la misma intensidad del primer día". Dice que los votantes de Cs, en las elecciones gallegas votan PP, por lo tanto es bueno que los dirigentes estén donde están los votantes.

Lehendakari gallego

Muchas de las preguntas eran sobre lo sucedido en el PP en el País Vasco, que Feijóo ha respondido 'a la gallega', diciendo que nadie se imagina que a Urkullu le pregunten por Galicia, y por lo tanto él es "el lehendakari gallego". Añadió que todo el mundo sabe lo que piensa, lamenta el abandono de la política Alfonso Alonso y recuerda que Iturgáiz tiene una biografía de defensa del constitucionalismo en el País Vasco.

El lío nacional

Feijóo, ha reprochado la política de bloques instalada a nivel nacional "que no conduce a ninguna parte", y se ha comprometido a superarla con "ilusión, ganas y voluntad y empezar en Galicia". Ha dejado claro ante la crisis del PP vasco y en presencia de su líder nacional, Pablo Casado, que la Galicia de 2020 "no es la parcela de antaño, con siglas yuxtapuestas y coaliciones ficticias". "La unidad no es de siglas huecas", ha insistido el presidente autonómico en relación al pacto de PP y Cs en el País Vasco de cara a las elecciones del 5 de abril. El líder gallego ha llamado a sumarse a la política que une, no a la que separa, y ha señalado que en sus tres victorias no hay ningún secreto: "Galicia al PP se lo ha enseñado todo". Núñez Feijóo ha abogado por seguir dejando a Galicia "al margen del lío de la política nacional, que ni me gusta ni me representa" y ha lamentado que el Gobierno de la nación sea "rehén de siete partidos".