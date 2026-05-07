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Feijóo acusa al Gobierno de "generar confusión" en la gestión del hantavirus y de "no hablar con claridad"

Feijóo ha acusado al Gobierno desde Puerto de Santa María, en Cádiz, de desorden y decisiones tomadas sin control técnico en plena crisis del hantavirus.

Imagen de Alberto Núñez Feijóo en Andalucía

Feijóo acusa al Gobierno de "generar confusión" en la gestión del hantavirus y de "no hablar con claridad" | EFE

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Alba Gutiérrez
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El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de "generar confusión" en la gestión de la crisis del hantavirus y ha pedido los documentos sanitarios que "avalen cada decisión".

En su opinión, se necesitan "certezas" y el Ejecutivo actual "no las ofrece".

Estas palabras las ha pronunciado en un mitin en el municipio gaditano de El Puerto de Santa María para apoyar la candidatura de Juanma Moreno a la Presidencia de la Junta de Andalucía. Desde allí, el líder popular ha asegurado que el Gobierno "no habla con claridad" y el país "necesita que alguien ejerza el liderazgo cuando hay una crisis".

También el jefe de la oposición ha señalado que, en una situación como la que se vive actualmente, el Gobierno "no tiene que pedir tranquilidad a la gente" sino "transmitir tranquilidad" a los ciudadanos, algo que, para él, solo se produce cuando "hay transparencia permanente", "las decisiones son firmes y sensatas" y los ciudadanos "sienten que el Gobierno sabe lo que hace".

Además, Alberto Núñez Feijóo ha señalado que "lo último que hace falta ante una crisis sanitaria es generar confusión" y ha recalcado que en los últimos días ha habido "demasiada confusión", ya que, según ha destacado, primero dijeron que el barco "no vendría a las costas españolas" y después "que sí".

Sobre los españoles afectados, el líder popular ha detallado que en un inicio el "Gobierno dijo que irían a Canarias" y "ahora van a Madrid", refiriéndose al traslado al hospital militar Gómez Ulla de los 14 españoles que viajan en el crucero afectado por el brote de hantavirus. También ha recordado que el mismo Ejecutivo dijo que los pasajeros del crucero "estarían en cuarentena" y "ahora es voluntaria".

Para Feijóo todo esto "no es serio" y por tanto, "le mandamos un abrazo de solidaridad al pueblo de Canarias".

"El Gobierno no ha creado la Agencia Estatal de Salud Pública"

Por otro lado, el líder de la oposición ha indicado que quién tiene que guiar las decisiones sanitarias "es la ciencia" y ha añadido "quienes conocen la ciencia son los expertos y no los políticos".

Tal y como ha detallado, el Gobierno tiene "el deber de evaluar hasta el último detalle antes de hablar", "transmitir exactamente los riesgos" que se afrontan y qué protocolos hay que aplicar.

En este punto, ha subrayado que España "no tiene aprobado el plan de preparación y respuesta ante la emergencia sanitaria" y el Gobierno "tampoco ha creado la Agencia Estatal de Salud Pública".

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