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Sánchez llama a Clavijo por la crisis del crucero con hantavirus

Moncloa promete a Canarias "todos los recursos necesarios" para coordinar la evacuación del MV Hondius.

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Sánchez llama a Clavijo por la crisis del crucero con hantavirus | EFE

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La crisis sanitaria del crucero MV Hondius ha provocado un nuevo movimiento entre el Gobierno central y el Ejecutivo canario después de varios días marcados por la tensión institucional. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contactó este jueves por la noche con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, para abordar la situación generada por la llegada del barco afectado por el brote de hantavirus.

La conversación se produjo pocas horas después de la reunión mantenida en Madrid entre Clavijo y los ministros de Sanidad y Política Territorial. Según fuentes conocedoras del contacto, Sánchez quiso trasladar personalmente su apoyo al dirigente canario y garantizar el despliegue de medios necesarios para gestionar el operativo.

Moncloa intenta rebajar la tensión

Durante la llamada, el presidente del Gobierno aseguró que el Ejecutivo pondrá "todos los recursos necesarios para que la evacuación de los pasajeros sea segura y correcta".

El contacto entre ambos dirigentes llega después del choque abierto entre Canarias y el Gobierno central por la gestión del MV Hondius y la falta de información previa denunciada por el Ejecutivo autonómico.

Clavijo había criticado públicamente la forma en la que se comunicó la decisión de aceptar el barco en Tenerife tras la petición realizada por la Organización Mundial de la Salud.

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