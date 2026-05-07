La mujer de Bárcenas pagó con billetes de 500 "nuevecitos" la instalación de cámaras de seguridad

La decimoséptima jornada del juicio del 'caso Kitchen', en el que se investiga la trama parapolicial para robar documentación a Luis Bárcenas vinculada a la financiación ilegal del PP, se centrado en el papel clave de Sergio Ríos, exchófer de la familia Bárcenas y uno de los diez acusados.

Los testimonios, a petición de las defensas, han girado en demostrar que Sergio Ríos no accedió de forma irregular al Cuerpo Nacional de la Policía. Hoy testificaba el comisario principal Jesús María M.Z., jefe de Procesos Selectivos en 2015. Ha declarado que en todo el tiempo que él estuvo de responsable jamás se produjo una filtración de los exámenes y que no recibió ninguna instrucción de nadie para premiar de alguna manera a Ríos.

Billetes de 500 "nuevecitos"

La anécdota de la jornada ha llegado con la declaración del técnico que instaló las cámaras de seguridad en el domicilio de Luis Bárcenas. La defensa pretendía demostrar que Sergio Ríos fue ajeno al pago de las mismas. El instalador ha declarado que fue Rosalía Iglesias, la mujer de Bárcenas, la que ejecutó el pago de la instalación y que lo hizo con billetes de 500€ nuevecitos. En se mismo momento ha sido interrumpido por la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, que le ha dicho: “Eso está fuera de lugar”.

Además, compareció un funcionario de prisiones que coincidió con Luis Bárcenas durante su estancia en Soto del Real, aportando contexto sobre el entorno del extesorero en esos años.

La defensas siguen buscando irregularidades para intentar anular la causa, mientras la Fiscalía Anticorrupción mantiene las peticiones de penas elevadas, especialmente contra el exministro Jorge Fernández Díaz y su número dos Francisco Martínez.

La de este jueves es la última de las sesiones de esta semana. La vista oral continuará el próximo lunes ya en la sede de la madrileña calle de Génova a partir de las 10:00 horas. Se juzga una presunta trama parapolicial, presuntamente orquestada desde el Ministerio del Interior para espiar al extesorero del PP, Luis Bárcenas. El objetivo era conseguir hacerse con documentación comprometedora relacionada con la caja B del Partido Popular y el caso Gürtel.

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