El "fango" y "desinformación" protagonizan los discursos de los líderes nacionales en la campaña en Cataluña

Los líderes nacionales se vuelcan en la campaña catalana. Y entre gobierno y oposición, el cruce de palabras más repetido es "fango" y "bulos". Porque es de lo que se acusan PSOE y PP mutuamente, de enfangar la política y de generar desinformación.

Pedro Sánchez ha estado este sábado en Montmeló, apoyando a Salvador Illa, del PSC. Para el presidente del Gobierno, la derecha y la ultraderecha representan "la máquina del fango", que expanden "para que no hablen de nuestros éxitos", ha expresado Sánchez. Y ha llamado a las urnas el próximo 12 de mayo para elegir, dice, entre "democracia o fango", entre "libertad o bulos".

Alberto Núñez Feijóo ha acompañado al candidato del PP, Alejandro Fernández, desde Badalona. El líder de la oposición acusa a Sánchez de "insultar a todo el mundo". "Dicen que están hartos de los bulos, y son una fábrica de bulos. Hablan de fango cuando ellos se mueven como nadie en el lodazal", ha dicho el presidente de los populares.

Los candidatos a president apuran los últimos votos

Más allá de eso, los candidatos a presidir la Generalitat de Cataluña siguen en la carrera por arañar votos. Salvador Illa dice que está "en medio, no a un lado o a otro", y que su objetivo es "abrir una nueva etapa" en Cataluña después de "diez años perdidos". Pero no termina de aclarar con quién va a pactar si gana. Y los comunes se lo reprochan.

"Illa está mareado con esto de los pactos. Ahora ha abierto la puerta a Junts, dice que no pero en realidad lo que nos está diciendo es que sí", ha expresado la candidata de Catalunya en Comú,Jéssica Albiach, en un mítin en El Prat de Llobregat. A nivel nacional ha estado arropada por el Ministro de Cultura y número dos de Sumar, Ernest Urtasun.

Desde Junts no se fían de la palabra de los socialistas. Su candidato, Carles Puigdemont, pone como ejemplo el pacto que se produjo el año pasado entre PSOE y PP para dejar fuera de la alcaldía de Barcelona a Xavier Trías. "Cuando se les ha dado la responsabilidad de gobernar Barcelona, la han hundido", ha criticado en un mítin desde la localidad francesa de Argelès-sur-Mer.

En Esquerra Republicana pelean con Junts por el voto independentista. Las encuestan están muy reñidas para ambos partidos, y todos los votos pueden ser decisivos. "Quiero ser President de la Generalitat para conseguir un referéndum que sea reconocido a nivel internacional", ha prometido su candidato, Pere Aragonès, desde Pineda del Mar (Barcelona).

En Vox cargan contra el Partido Popular por haber pedido éste concentrar el voto en su partido. "Dicen que votar a Vox es tirar los votos... Igual tienen que ser ellos los que se retiren en Lérida o en Gerona", ha dicho el presidente de Vox, Santiago Abascal, desde un acto en Salt (Girona) para apoyar a su candidato, Ignacio Garriga.

Y desde el PP dicen que estas elecciones "no van de lo que decida Illa, si no de lo que le interese a Sánchez". Feijóo pide el voto para su partido porque, asegura, "el PP no vende a sus votantes, como Illa, ni vende a su país, como Sánchez", y porque se consideran "la única opción" para "dar la vuelta a Cataluña".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com