El exjefe de ETA 'Txeroki' niega haber participado en el atentado de Bilbao del año 2000

El jefe militar de la banda terrorista ETA 'Txeroki' se ha desmarcado este martes de haber participado en el atentado con coche bomba en Bilbao del año 2.000 del que está acusado. Lo ha hecho en el juicio en la Audiencia Nacional después de que Francia lo entregase a España recientemente. "No participé en esta acción y no se nada al respecto", ha afirmado en la sala tras la única pregunta de su abogado defensor.

El juicio ha comenzado en la mañana de este martes. El acusado, Garikoitz Aspiazu Rubina, alias 'Txeroki', se enfrenta a una pena de 32 años de cárcel, solicitada por la Fiscalía. Francia lo entregó a las autoridades españolas en agosto para comenzar un proceso judicial por el atentado y para comparecer con varias causas relacionadas con ETA. El exjefe de la banda terrorista permanecerá recluido en la cárcel de Soto del Real, en Madrid.

'Txeroki' está acusado de perpetrar delitos de estragos terroristas, robo y hurto de vehículo con intimidación y fines terroristas, y detención ilegal con iguales fines. Además de la pena de prisión solicitada, el Ministerio Fiscal pide 75 años de inhabilitación absoluta, según el escrito de conclusiones provisionales recogido por Europa Press.

Atentado de Bilbao en 2002

En su escrito, el fiscal señala que el coche bomba explosionó sobre las 13:45 horas del 12 de enero de 2002, dejando varios heridos leves y provocando "múltiples" daños materiales en establecimientos, viviendas y vehículos de los alrededores. El 4 de abril del mismo año, ETA reveló ser la autora del atentado. El vehículo fue robado una hora antes de la explosión. Dos hombres amenazaron al conductor a punta de pistola, le obligaron a meterse en la parte trasera y lo ataron y encapucharon.

El acusado pertenecía al 'comando K-Olaia', grupo que colocó los 30 kilos de explosivo de tipo dinamita en el coche junto a un sistema de activación por temporizador, con un seguro armado y dos detonadores eléctricos en paralelo. Otro integrante de la banda terrorista disuelta en el año 2011 ha comparecido en calidad de testigo. Se trata de Gorka Martínez.

Martínez reconoce que ofreció un piso ETA, aunque matiza que no recuerda si dio cobijo al comando o a 'Txeroki'. "Es posible que pasara por casa", pero no lo recuerda, decía. Asegura que no llegó a conocer al acusado antes de entrar en prisión.

Instantes antes de la explosión

Unos minutos antes de explotar el coche bomba, ETA informó al Centro de Coordinación de Emergencias 'SOS Deiak' y a la Ertzainza dónde se encontraba el coche. Estaba en la calle Gran Vía de Bilbao. Al recibir el aviso, las autoridades se personaron y acordonaron la zona. Instantes más tarde, cuando los terroristas condujeron unos metros, bajaron al rehén del coche y lo ataron a un árbol.

Detención de 'Txeroki'

Bajo el marco de una operación contra la cúpula terrorista de ETA, 'Txeroki' fue detenido el 17 de noviembre de 2008 en Cauterets, en los Pirineos franceses. Desde 2003 hasta su detención fue el jefe militar de la organización terrorista.