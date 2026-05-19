El Gobierno cierra filas en torno a Zapatero: "Que la Justicia haga justicia, pero sin olvidar el principio de la presunción de inocencia"

El Gobierno ha asegurado que afronta la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por un presunto delito de blanqueo de capitales por el rescate de Plus Ultra "desde la tranquilidad, la confianza, la prudencia y el respeto a la justicia afrontamos esta noticia".

La Ministra Portavoz, Elma Saiz, contestaba así a las preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Además, ha insistido en defender los préstamos que el Ejecutivo dio tras la pandemia. "Ya hemos tenido ocasión de compartir los prestamos que dimos a las aerolíneas, unos prestamos que salvaron empresas que salvaron empleos y fueron préstamos pulcros y trasparentes". Cerró su apoyo al expresidente Zapatero apelando a la "presunción de inocencia".

Ante las recurrentes preguntas de los periodistas, Saiz hizo una cerrada defensa del expresidente Zapatero: "¿Quién es José Luis Rodríguez Zapatero? Desde el punto de vista personal yo tengo tanto afecto por el presidente Zapatero como inquina tiene la derecha a la que, por cierto, ganó en un procedimiento electoral cuando menos se lo esperaban. Y desde el punto de vista político con orgullo fue el presidente que durante dos legislaturas supuso la mayor transformación social de nuestro país, con avances en derechos, en justicia social y con un liderazgo en el que la sociedad en su conjunto, bajo su liderazgo, derrotó a la banda terrorista ETA. Ese es Rodríguez Zapatero. Y como les he dicho antes, así tal y como consta hay un principio fundamental que es el de la presunción de inocencia. Que la Justicia haga justicia, pero sin perder nunca ese principio. Y lo que sí quiero poner sobre la mesa es que el origen de esta investigación es un denuncia de una organización ultra como Manos Limpias."

También se preguntó sobre esta imputación al ministro del ala de Sumar, Ernest Urtasun que ha cerrado filas y ha descartado pedir un adelanto electoral. "El Gobierno va a legislar hasta el final de la legislatura", ha asegurado. Evitó eso sí pronunciarse directamente sobre el caso que se investiga alegando que acababan de conocer la noticia y que se remitía a lo dicho por la ministra portavoz.

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