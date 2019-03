Guerrero: "Me tengo por una persona jovial pero no he sido un putero"

El ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, ha sostenido, ante los miembros de la [[LINK:INTERNO|||20120811-NEW-00011-false|||comisión de investigación constituida en el Parlamento andaluz]] sobre los ERE, que hay "muchos no imputados que pueden resolver las dudas" sobre las ayudas públicas a los expedientes, que él denominó "fondo de reptiles". En su comparecencia ante la comisión parlamentaria, con gran expectación mediática, el ex alto cargo ha leído un escrito y, como los cuatro imputados anteriores, se ha acogido a su derecho a no contestar a las preguntas.

Sólo ha hecho una excepción: no ha podido resistirse a contestar a la interpelación de la parlamentaria de IU Alba Doblas sobre "su lujoso tren de vida" y las acusaciones de que malgastó "el dinero de todos lo andaluces" en fiestas y cocaína, como denunció su chófer, Juan Francisco Trujillo. "Lo único que le quiero decir a su señoría es que todo el mundo me tiene y me tengo por una persona jovial; ni he sido un putero, como alguien dijo, ni me he dedicado a la drogodependencia; me tomo las copas que me apetece, cuando me apetece y donde quiero", ha apostillado.

"Sé cuánto vale un paquete de Marlboro, un gin-tonic y ya está", ha espetado y ha añadido: "En mi vida me ha dado por comprar un porro, no me ha hecho falta; soy fumador y me gusta el gin-tonic, y no voy a estar al pairo de quien quiera ponerme a caer de un burro". Interpelado por si había malgastado dinero público ha contestado: "No sé si he gastado bien o mal el sueldo que he tenido durante nueve años como director general y durante veintitrés años anteriores como director de oficina del INEM, pero es lo único que he percibido y mi familia no se ha quejado nunca, con lo cual, seguramente, no lo he malgastado".

Por otra parte, ha asegurado que desde que dejó el cargo en el año 2008 "nadie varió el procedimiento" de concesión de ayudas públicas sociolaborales y a empresas. La presencia de Guerrero es una de las más esperadas en la comisión después de haber ingresado en prisión [[LINK:INTERNO|||20120311-NEW-00031-false|||desde el pasado día 10 de marzo]], cuando la juez Mercedes Alaya le imputó 617 ayudas sociolaborales y 270 ayudas directas a empresas otorgadas fraudulentamente.

Director general entre 1999 y 2008, en su declaración judicial Guerrero implicó como conocedores del sistema y destino de las ayudas investigadas al expresidente andaluz Manuel Chaves, al actual titular José Antonio Griñán e incluso a la entonces portavoz de la Junta, Mar Moreno, y señaló como artífice del sistema al exconsejero de Empleo José Antonio Viera, actual diputado del PSOE en el Congreso.

El exdelegado de Empleo proclama su "absoluta inocencia"

Por la mañana, el exdelegado de Empleo de la Junta en Sevilla Antonio Rivas se ha acogido a su derecho a no declarar en la comisión de investigación creada en el Parlamento sobre el caso de las irregularidades en los expedientes de regulación empleo (ERE), tramitadas por la Administración andaluza, si bien ha proclamado "su absoluta inocencia" y ha querido dejar claro que no ha tenido conocimiento "de ningún tipo de ilegalidad" en la tramitación de ningún expediente.

Así se ha pronunciado Rivas, quien ha abierto el turno de comparecencias en la segunda jornada de la comisión de investigación creada en el Parlamento, después de que el exalcalde de Cazalla de la Sierra (Sevilla) Angel Rodríguez de la Borbolla, no haya acudido este miércoles a la misma, al no haber recibido la notificación.

Rivas, imputado por las presuntas comisiones ilegales en Mercasevilla y también en el caso de los ERE por avalar presuntamente la entrada de intrusos en algunos expedientes, como el caso de la empresa Calderinox, ha indicado que no tenía competencias en las pólizas de prejubilación, ayudas sociolaborales o ayudas a empresas. "Ni concedía ni denegaba, ni discriminaba en razón de amistad o familia", ha apuntado Rivas.