El exconsejero Recio desvincula la legalidad de los ERE con los "abusos" en su aplicación

Así se ha pronunciado el exalto cargo andaluz entre 2010 y 2012, quien ha abierto este lunes la quinta jornada de la comisión de investigación creada en el Parlamento andaluz sobre el caso de las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE), tramitados por la Administración andaluza.

Recio ha explicado durante su intervención "el plan de acción" llevado a cabo por su departamento para determinar las irregularidades en los expedientes y la modificación que se realizó en el procedimiento de ayudas, --con la creación de un nuevo marco regulador--, al tiempo que ha defendido la "total colaboración" con la Justicia.

"No existe otra administración que haya tenido un despliegue de medios similar al de la Junta en su afán de colaboración y aclaración de la verdad", ha señalado Recio, quien ha querido dejar claro que el 97% de los expedientes tramitados por la Junta entre 2001 y 2010 no presentan ninguna irregularidad, pese a que no le quita importancia al tres por ciento restante.

El exconsejero de Empleo ha insistido en el "compromiso" de la Junta en el esclarecimiento de la verdad, siendo "la primera" en denunciar los hechos ante la Justicia, frente a los "intereses espurios" de algunas formaciones políticas. Según ha apuntado, la Junta ha enviado más de 200.000 folios de documentos al Juzgado, con las copias completas de expedientes e informes internos.

Tras apuntar que el procedimiento de concesión de ayudas ha sido "legal desde el principio" y sometido a los "preceptivos controles", Recio ha señalado que estos fondos sociolaborales en ningún caso han sido "opacos" y que su consignación presupuestaria estaba aprobada por el Parlamento. "Se trataba de una partida con nombres y apellidos, la 31L, gestionada con procedimientos establecidos al amparo de la normativa legal, y que han avalado los servicios técnicos y jurídicos de la Junta", ha apostillado.

Recio, que ha destacado las numerosas intervenciones que realizó en el Parlamento siendo consejero sobre este asunto y las 389 preguntas escritas y 45 orales que respondió al respecto, ha señalado también en su intervención inicial el apoyo que durante este tiempo ha recibido del presidente de la Junta, José Antonio Griñán, así como también de la Consejería de Empleo, desde donde se ha trabajado de manera "leal y fiel a la verdad".