Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Barcelona
España
Madrid

Elecciones Castilla y León

Si me ha tocado en una mesa electoral: qué es lo que tengo que hacer el 15 de marzo en las elecciones de Castilla y León

Esto es lo que hay que hacer si te toca en la mesa electoral para las elecciones castellanoleonesas.

Resultado de las Elecciones de Castilla y Le&oacute;n 2022 en el municipio de Aranda de Duero

Resultado de las Elecciones de Castilla y León 2022 en el municipio de Aranda de DueroA3N

Publicidad

El próximo domingo 15 de marzo, los castellano leoneses están llamados a las urnas para elegir al presidente de la Junta de Castilla y León. Sin embargo, hay algunas personas que han sido designadas para integrar la Mesa Electoral.

Si te ha tocado como presidente o vocal, ya sea como titular o suplente, debes presentarte en tu colegio electoral a las 8 de la mañana con el DNI y la notificación de nombramiento. A esa hora tienen que estar presentes todas las personas que integran la Mesa y sus suplentes para constituirla y revisar que el local y el material electoral, la urna, cabina, sobres, papeletas, listas del censo y acta, estén en orden.

Una vez constituida la Mesa, si no ha sido necesaria ninguna sustitución, los suplentes pueden marcharse, pero se dejará constancia de que han acudido y se les entregará un justificante de asistencia. Desde ese momento y hasta el cierre, la Mesa debe estar siempre atendida por al menos dos de sus miembros.​

Durante la jornada deben de comprobar la identidad de cada votante, verificar que figura en el censo, controlar que no vote quien haya pedido voto por correo, entregar y custodiar los sobres de votación y anotar a cada persona en la lista numerada de votantes. Además, tienen que mantener el orden en el local, evitar cualquier propaganda electoral y resolver las incidencias siguiendo las indicaciones de la Junta Electoral de Zona.

Finaliza la votación

A las 20.00 horas, cuando termine la votación, la Mesa introducirá en la urna los votos por correo recibidos, permitirá votar a quienes sigan dentro del local y, después, cerrará definitivamente la urna. Tras esto se realiza el escrutinio público donde se abren los sobres uno a uno, se leen en voz alta las papeletas, se cuentan los votos válidos, nulos y en blanco y se comprueba que el número de sobres coincide con el de votantes anotados.

Cuando se tengan los resultados, se rellena y se firma el acta de escrutinio y el acta de sesión. Posteriormente se anuncia en voz alta el resultado de la Mesa y se prepara toda la documentación electoral en tres sobres numerados con las actas, lista de votantes, papeletas nulas o reclamadas, certificaciones censales, credenciales de interventores.

Uno de los miembros llevará los sobres 1 y 2 al juzgado o tribunal de instancia, y el otro permanecerá en el colegio hasta entregar el sobre 3 a Correos. Solo cuando se haya hecho esta entrega las obligaciones como miembro de Mesa habrán acabado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Juan Carlos I planea volver a España la semana que viene

Imagen de archivo de Juan Carlos I en Sanxenxo.

Publicidad

España

Elecciones Castilla y León

Las últimas encuestas antes de las elecciones de Castilla y León reflejan "pequeñas sorpresas": "Hay un mensaje claro del electorado"

Resultado de las Elecciones de Castilla y León 2022 en el municipio de Aranda de Duero

Si me ha tocado en una mesa electoral: qué es lo que tengo que hacer el 15 de marzo en las elecciones de Castilla y León

Dimite el secretario general de Nuevas Generaciones del PP y pide el voto para VOX

Dimite el secretario general de Nuevas Generaciones del PP y pide el voto para VOX

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene este mediodía en un mitin en Tordesillas
ELECCIONES

Cruce de reproches entre PP y Vox en la recta final de la campaña en Castilla y León

Dimite la concejala de la Mujer de Collado Villalba tras censurar una obra de teatro feminista: "Esto termina aquí"
MADRID

Dimite la concejal de la Mujer de Collado Villalba tras interrumpir una obra de teatro feminista: "Esto termina aquí"

Santiago Abascal.
8M

Abascal carga contra el "feminismo institucional" y acusa a la ley de violencia de género de provocar "confrontación"

Abascal ha asegurado que "el feminismo se ha convertido en una herramienta de confrontación entre hombres y mujeres" y cada vez se ve con más "desconfianza".

Imagen de archivo del rey Juan Carlos I en Abu Dabi.
Casa Real

Juan Carlos I cancela su viaje a Sanxenxo y decide permanecer en Abu Dabi por motivos de seguridad

El rey emérito renuncia a participar en las regatas previstas para la próxima semana en Galicia mientras continúa en Emiratos ante la tensión en Oriente Medio y en un momento de debate sobre su posible regreso a España.

Pedro Sánchez en Ponferrada

Pedro Sánchez critica a Feijóo y Abascal por apoyar una guerra que "perjudicaría a los españoles"

Feijóo y Zapatero en la campaña para las elecciones de Castilla y León

Feijóo replica a Abascal por bloquear Extremadura por las elecciones en Castilla y León, mientras Zapatero critica al PP por "ir detrás de Vox todo el día"

Imagen de archivo de Toni González y la entonces secretaria de Estado de Industria y actual secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, durante un acto en Ávila.

El PSOE expulsa a Toni González, alcalde de Almussafes, denunciado por acoso sexual

Publicidad