Elecciones Castilla y León
Si me ha tocado en una mesa electoral: qué es lo que tengo que hacer el 15 de marzo en las elecciones de Castilla y León
Esto es lo que hay que hacer si te toca en la mesa electoral para las elecciones castellanoleonesas.
Publicidad
El próximo domingo 15 de marzo, los castellano leoneses están llamados a las urnas para elegir al presidente de la Junta de Castilla y León. Sin embargo, hay algunas personas que han sido designadas para integrar la Mesa Electoral.
Si te ha tocado como presidente o vocal, ya sea como titular o suplente, debes presentarte en tu colegio electoral a las 8 de la mañana con el DNI y la notificación de nombramiento. A esa hora tienen que estar presentes todas las personas que integran la Mesa y sus suplentes para constituirla y revisar que el local y el material electoral, la urna, cabina, sobres, papeletas, listas del censo y acta, estén en orden.
Una vez constituida la Mesa, si no ha sido necesaria ninguna sustitución, los suplentes pueden marcharse, pero se dejará constancia de que han acudido y se les entregará un justificante de asistencia. Desde ese momento y hasta el cierre, la Mesa debe estar siempre atendida por al menos dos de sus miembros.
Durante la jornada deben de comprobar la identidad de cada votante, verificar que figura en el censo, controlar que no vote quien haya pedido voto por correo, entregar y custodiar los sobres de votación y anotar a cada persona en la lista numerada de votantes. Además, tienen que mantener el orden en el local, evitar cualquier propaganda electoral y resolver las incidencias siguiendo las indicaciones de la Junta Electoral de Zona.
Finaliza la votación
A las 20.00 horas, cuando termine la votación, la Mesa introducirá en la urna los votos por correo recibidos, permitirá votar a quienes sigan dentro del local y, después, cerrará definitivamente la urna. Tras esto se realiza el escrutinio público donde se abren los sobres uno a uno, se leen en voz alta las papeletas, se cuentan los votos válidos, nulos y en blanco y se comprueba que el número de sobres coincide con el de votantes anotados.
Cuando se tengan los resultados, se rellena y se firma el acta de escrutinio y el acta de sesión. Posteriormente se anuncia en voz alta el resultado de la Mesa y se prepara toda la documentación electoral en tres sobres numerados con las actas, lista de votantes, papeletas nulas o reclamadas, certificaciones censales, credenciales de interventores.
Uno de los miembros llevará los sobres 1 y 2 al juzgado o tribunal de instancia, y el otro permanecerá en el colegio hasta entregar el sobre 3 a Correos. Solo cuando se haya hecho esta entrega las obligaciones como miembro de Mesa habrán acabado.
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.
Más Noticias
- Las últimas encuestas antes de las elecciones de Castilla y León reflejan "pequeñas sorpresas": "Hay un mensaje claro del electorado"
- Dimite el secretario general de Nuevas Generaciones del PP y pide el voto para VOX
- Cruce de reproches entre PP y Vox en la recta final de la campaña en Castilla y León
Publicidad