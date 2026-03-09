Si me ha tocado en una mesa electoral: qué es lo que tengo que hacer el 15 de marzo en las elecciones de Castilla y León

El próximo domingo 15 de marzo, los castellano leoneses están llamados a las urnas para elegir al presidente de la Junta de Castilla y León. Sin embargo, hay algunas personas que han sido designadas para integrar la Mesa Electoral.

Si te ha tocado como presidente o vocal, ya sea como titular o suplente, debes presentarte en tu colegio electoral a las 8 de la mañana con el DNI y la notificación de nombramiento. A esa hora tienen que estar presentes todas las personas que integran la Mesa y sus suplentes para constituirla y revisar que el local y el material electoral, la urna, cabina, sobres, papeletas, listas del censo y acta, estén en orden.

Una vez constituida la Mesa, si no ha sido necesaria ninguna sustitución, los suplentes pueden marcharse, pero se dejará constancia de que han acudido y se les entregará un justificante de asistencia. Desde ese momento y hasta el cierre, la Mesa debe estar siempre atendida por al menos dos de sus miembros.​

Durante la jornada deben de comprobar la identidad de cada votante, verificar que figura en el censo, controlar que no vote quien haya pedido voto por correo, entregar y custodiar los sobres de votación y anotar a cada persona en la lista numerada de votantes. Además, tienen que mantener el orden en el local, evitar cualquier propaganda electoral y resolver las incidencias siguiendo las indicaciones de la Junta Electoral de Zona.

Finaliza la votación

A las 20.00 horas, cuando termine la votación, la Mesa introducirá en la urna los votos por correo recibidos, permitirá votar a quienes sigan dentro del local y, después, cerrará definitivamente la urna. Tras esto se realiza el escrutinio público donde se abren los sobres uno a uno, se leen en voz alta las papeletas, se cuentan los votos válidos, nulos y en blanco y se comprueba que el número de sobres coincide con el de votantes anotados.

Cuando se tengan los resultados, se rellena y se firma el acta de escrutinio y el acta de sesión. Posteriormente se anuncia en voz alta el resultado de la Mesa y se prepara toda la documentación electoral en tres sobres numerados con las actas, lista de votantes, papeletas nulas o reclamadas, certificaciones censales, credenciales de interventores.

Uno de los miembros llevará los sobres 1 y 2 al juzgado o tribunal de instancia, y el otro permanecerá en el colegio hasta entregar el sobre 3 a Correos. Solo cuando se haya hecho esta entrega las obligaciones como miembro de Mesa habrán acabado.

