España se opone a recortar un 15% el consumo del gas, tal y como ha pedido la Comisión Europea

El Gobierno español acaba de mostrar su rechazo a la propuesta que ha hecho esta mañana la Comisión Europea: reducir de manera voluntaria un 15% el consumo del gas, al menos, hasta la próxima primavera.

El ejecutivo lamenta no apoyar esta propuesta. "Defendemos los valores europeos, pero no podemos asumir un sacrificio sobre el que ni siquiera nos han pedido opinión previa", ha afirmado la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica en rueda de prensa hace unos minutos. Teresa Ribera ha resaltado también que España, "a diferencia de otros países", no ha vivido por encima de sus posibilidades en materia energética.

Por otro lado, la titular de Transición Ecológica ha asegurado que los hogares españolas no van a sufrir cortes de luz y gas y que el Gobierno va a defender la posición de la industria española, "que ha pagado un precio especial para garantizar la seguridad de suministro".

Desde España aseguran que "se han hecho los deberes en este ámbito" y que no se permitirán propuestas que "nos hagan sufrir por encima de nuestras posibilidades".

España dispuesta a debatir

Según la titular de Transición Ecológica, esta medida ha sido anunciada sin "consideración previa", sin ser consultada previamente a España. Es por ello que ha invitado al resto de países a "debatir de forma abierta, transparente y respetuosa".

Desde el Gobierno exponen que no les parece correcto esta imposición de obligaciones que, en palabras del ejecutivo, están por encima de lo que corresponde a España (en términos de esfuerzo) o de lo que se pide a otros socios de la UE.

Además, ha recalcado que España tiene un papel fundamental, puesto que "es la puerta de entrada de más del 30% del gas natural licuado a Europa" y ha destacado que nuestras reservas se encuentran al 80%.

"La situación de nuestro país es insólita a nivel Europeo. La fortaleza de nuestro sistema, la capacidad de acogida de gas natural licuado, nos ubica en una posición de solvencia muy importante".

Reducir el consumo del gas desde ya

Bruselas ha pedido hoy a los países miembros de la UE reducir "voluntariamente" un 15% el uso anual del gas. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha denunciado que Rusia use el gas "como arma" y ha puesto sobre la mesa la necesidad de "abordar" la seguridad energética del continente.

A través de su cuenta de Twitter, Von der Leyen ha asegurado que desde la CE se están dando orientaciones que permitan a los países reducir ese consumo.

Además, ha reconocido que algunos Estados "son más vulnerables a las interrupciones", pero ha querido destacar que, en caso de una interrupción del Mercado Único, todos sufriríamos las consecuencias por igual.

La Agencia Internacional de la Energía avisó el lunes

Este anuncio se produce 2 días después de que la Agencia Internacional de la Energía instase a reducir el consumo del gas ante un posible corte, parcial o incluso total, con la llegada del otoño e invierno, del gas procedente de Rusia.

Su director ejecutivo, Fatih Birol, señalaba que la situación en Europa es "especialmente peligrosa", por lo que proponía 5 medidas de cara al próximo invierno.

"Es mucho mejor tomar medidas ahora, de cara al invierno, que dejar el bienestar de cientos de millones de personas y las economías europeas a merced del tiempo", señalaba en un comunicado.