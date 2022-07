Ursula Von der Leyen asegura que no hay excusas para no reabrir el gasoducto Nord Stream 1 este jueves

Una de las principales vías por las que Europa recibe el gas desde Rusia está cortada por labores de mantenimiento. Las labores tenían una duración de 10 días, por lo que finalizan este próximo jueves, ante las dudas de si se reactivará o no por la situación actual y la guerra en Ucrania.

Según Rusia, los trabajos ya han terminado y mañana jueves volverá a funcionar, aunque desde Bruselas no lo ven tan claro. Desde Rusia dicen que están esperando una turbina que estaba reparando Canadá.

"Gazprom aún no ha recibido ningún documento oficial de Siemens para suministrar un motor de turbina de gas para Portovaya CS bajo las sanciones de Canadá y la UE", ha indicado la compañía rusa.

Alemania -y Europa- está sufriendo las consecuencias de los retrasos en los arreglos del gasoducto. Gazprom anunció que reduciría un 40% el suministro que enviaba a través del gasoducto Nord Stream 1, que conecta Rusia con Alemania, como consecuencia de los retrasos en los arreglos de varios equipos.

Von der Leyen responde que no hay excusas

La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, ha respondido a Gazprom diciendo que "no hay excusa" para que no reanude el suministro de gas por Nord Stream porque la turbina que mandó reparar a Canadá ya está de vuelta y aclara que "no es la única en el mundo", por lo que debe de haber otras alternativas.

"Ya está en tránsito de vuelta, así que no hay excusa para no suministrar el gas. Además, hay otras turbinas alternativas posibles que valdrían", ha asegurado la presidenta de la CE, explicando que Gazprom no tiene pretextos para no retomar el suministro suspendido durante la reparación de la turbina.