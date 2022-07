Teresa Ribera se reúne hoy con energéticas para plantear un plan ante un posible corte del gas en invierno

La ministra Teresa Ribera ha convocado para jueves un encuentro con el sector energético para tratar el tema de la elaboración de un plan de contingencia ante un posible corte del gas por parte de Rusia para el invierno.

Durante una entrevista en Antena 3, la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico aseguraba que no descartaba que el corte del gas ruso por mantenimiento del gasoducto se alargara en el tiempo más de lo previsto y veía conveniente "estar preparados".

El gasoducto Nord Stream está paralizado por unas labores de mantenimiento hasta el próximo 21 de junio y Gazprom asegura que no pueden garantizar el funcionamiento seguro del gasoducto que abastece a Alemania porque no disponen una turbina retenida en Canadá y de la que no tiene constancia de su devolución.

La agenda de Teresa Ribera para hoy

La vicepresidenta tercera del Gobierno ya anunció en el Consejo de Ministros del pasado lunes que abriría "una ronda de comunicación" con los actores para poder elevar al Consejo de Ministros ese plan. Aunque aseguró que la situación de España es más "halagüeña" que en otros países europeos.

"Estamos pensando qué medidas podemos impulsar para el ahorro y la eficiencia, que medidas podemos impulsar para la sustitución de unos combustibles por otros o una mayor electrificación y qué medidas podemos desarrollar para elaborar esa estrategia de solidaridad con terceros países", decía la ministra Ribera durante una entrevista en 'Espejo Público'.

La jornada de reuniones de la ministra comenzará a las 08:30 horas con organizaciones de consumidores y usuarios en la sede del Ministerio y a las 11:00 h. se reunirá con la Asociación de Empresas y Energía Eléctrica (Aelec) y la Asociación Española de Gas (Sedigas).

Por la tarde, a las 17:30 horas, la ministra Teresa Ribera se reunirá con representantes del sector petrolero y a las 18:30 con los agentes sociales.

Para el 26 de julio está prevista una reunión de los líderes de la Unión Europea con el fin de consensuar una estrategia común ante el posible corte de gas, basándose en los planes de contingencia que cada país debe entregar la próxima semana.