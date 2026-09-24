'Tito Berni' irá a juicio por el caso Mediador: la Fiscalía pide ocho años de cárcel para el exdiputado socialista

El caso Mediador da un nuevo paso en los tribunales. La jueza María de los Ángeles Lorenzo ha acordado la apertura de juicio oral contra 14 personas, entre ellas el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, conocido como 'Tito Berni', por su presunta participación en una trama de corrupción que habría operado principalmente en Canarias entre finales de 2020 y mediados de 2021.

La decisión llega a petición de la Fiscalía, que solicita penas de hasta 13 años de prisión. Entre los acusados también figuran el general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas, el intermediario Marco Antonio Navarro Tacoronte y Taishet Fuentes, sobrino del exdiputado y antiguo director general de Ganadería del Gobierno de Canarias.

La Fiscalía pide hasta 13 años de prisión

El Ministerio Público solicita ocho años de cárcel para 'Tito Berni' por cohecho continuado y pertenencia a grupo criminal. Para su sobrino, Taishet Fuentes, reclama once años, mientras que la petición más elevada corresponde a Navarro Tacoronte, para quien solicita trece años. En el caso del general Espinosa, la pena solicitada es de dos años.

La magistrada aprecia indicios suficientes para que los acusados sean juzgados por seis presuntos delitos: cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, estafa, falsedad en documento mercantil y pertenencia a grupo criminal.

Una presunta trama de sobornos a cambio de favores

Según la investigación, la red habría captado a empresarios de los sectores agrícola, ganadero y de las energías renovables ofreciéndoles ventajas administrativas a cambio de dinero, regalos y comisiones.

Entre los supuestos favores figuraban la adjudicación de contratos públicos, la concesión de subvenciones y la anulación de sanciones. La Fiscalía sitúa al exdiputado socialista, a su sobrino y al intermediario entre los principales responsables de la presunta organización.

Por su parte, el general Espinosa habría utilizado su posición institucional y sus contactos para dar credibilidad a las gestiones ofrecidas a los empresarios.

Una investigación que comenzó con un fraude bancario

El caso salió a la luz a raíz de una denuncia por un pequeño fraude con una tarjeta de crédito que terminó destapando la presunta trama. Fuentes Curbelo renunció a su escaño en el Congreso tras estallar el escándalo.

Una pieza separada de esta causa ya fue juzgada y terminó con condenas inferiores a un año de prisión por cohecho para Navarro Tacoronte, Espinosa y un empresario.

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