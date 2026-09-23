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Vicente Vallés, sobre Zapatero: "Lo que ahora resulta evidente es que la defensa política tiene serios problemas para prosperar"

El presentador y director de Antena 3 Noticias 2 aborda la situación del expresidente Zapatero.

La opinión de Vicente Vallés

Vicente Vallés, sobre Zapatero: "Lo que ahora resulta evidente es que la defensa política tiene serios problemas para prosperar" | Antena 3 Noticias

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Vicente Vallés
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En los cuatro meses que han pasado desde que la Audiencia Nacional investiga a José Luis Rodríguez Zapatero, se ha podido constatar que el expresidente tiene serias dificultades para desmontar las acusaciones que recaen sobre él.

Hasta tal punto tiene problemas para desmontar esas acusaciones, que la defensa de Zapatero ha dejado claro que no busca tanto conseguir la absolución del expresidente, sino anular la causa por defectos de forma, o que los delitos se consideren prescritos por haber pasado mucho tiempo desde que se cometieron.

Y eso, implícitamente, es un reconocimiento de que, en efecto, pudo cometer alguno de los delitos que se investigan. El más importante no es necesariamente el de las joyas, pero sí es el más llamativo. El entorno de Zapatero dijo primero que eran bisutería de una herencia.

Y negó que procedieran de Arabia Saudí. Ahora sí proceden de Arabia Saudí. En concreto, del rey Abdalá, en 2007, cuando Zapatero era presidente. Se da la circunstancia de que Abdalá está muerto, con lo que no podrá desmentir a Zapatero.

Veremos si prospera la defensa jurídica del expresidente. Lo que ahora resulta evidente es que la defensa política tiene serios problemas para prosperar.

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