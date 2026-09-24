Mazón mueve ficha y decide personarse contra los usuarios que lo amenazan de muerte en redes sociales

Se valen del anonimato y utilizan las redes sociales para amenazar e insultar. Carlos Mazón lo sufre y por eso decide personarse en varias causas abiertas por un juzgado de Valencia contra usuarios que han escrito mensajes dirigidos a él tales cómo: "Estás muerto" "La horca te espera" o "Mala puñalada vas a llevarte".

La idea del político alicantino es acusar formalmente a las dos personas que están siendo investigadas por la Brigada de Informática de la Policía Nacional a raíz de las publicaciones amenazantes que ha recibido tras la Dana del 29 de octubre de 2024 que se saldó con 232 víctimas mortales.

Aunque la autoría real de los mensajes se oculta, los agentes hacen un concienzudo trabajo para investigar quién o quienes están detrás de ellos y lograr que estos delitos no queden impunes.

De hecho, hay abierta ya una vista oral tras un auto dictado por la magistrada titular de la plaza 21 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valencia contra un hombre de 21 años que difundió insultos contra el entonces presidente de la Generalitat por redes sociales. La Fiscalía pide para él una pena de multa de diez meses, unos 3000 euros, por un delito de injurias contra autoridad pública.

Los servicios jurídicos del gobierno autonómico serán los encargados de ejercer la acusación en representación de Carlos Mazón, al haberse producido los hechos investigados cuando ostentaba el cargo de jefe del ejecutivo valenciano.

La petición para personarse en las diligencias se presentará en las próximas horas. De los tres procedimientos, dos están todavía en fase de instrucción en el juzgado número 4 de Valencia. La defensa de Mazón considera que estas causas están paralizadas y lo que pretenden así es impulsar las acciones pendientes y la investigación.