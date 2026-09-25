La respuesta de Sánchez a un estudiante de Harvard que le pregunta por los "casos de corrupción" que afectan a su familia

Los casos de corrupción que marcan la actualidad política en España traspasan fronteras y prueba de ello es la pregunta que un estudiante de la Universidad de Harvard formuló a Pedro Sánchez.

El presidente español se encuentra en Nueva York con motivo de la Asamblea de la ONU y uno de los actos a los que ha asistido ha sido un encuentro con estudiantes de dicha universidad. Uno de ellos le preguntó por las causas judiciales de su esposa, su hermano y el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, que dijo que estaban relacionadas con casos de corrupción y que han conllevado que otras personas estén en prisión, y le planteó qué piensa ante quienes creen que él es una de las razones de esa corrupción. El jefe del ejecutivo admitió que efectivamente había habido casos de corrupción durante su legislatura y que cuando suceden hay que exigir al Gobierno que sea una respuesta efectiva. Y eso, aseguró, es lo que hizo.

Sánchez marcó una diferencia entre la corrupción y los casos que afectan a su familia: "Esos no son casos de corrupción ni escándalos. Esos son otros asuntos, y, para mi, la oposición y algunas asociaciones de extrema derecha han cruzado ciertas líneas rojas que me llevan a una reflexión". Esa reflexión explicó, pasa por reconocer las cosas buenas que tiene el cargo de presidente del Gobierno, pero también la posibilidad de sufrir un ataque personal difícil de asumir, "y es mucho más difícil porque un joven estudiante como tú ya los condena, porque dices que mi hermano y mi esposa son culpables y eso no es justo porque no lo son". Sentenció Sánchez diciendo: "Ese es otro asunto que lleva a la política sucia, pero no a la corrupción".

También Pegasus tuvo protagonismo en este encuentro. Otras de las preguntas pasó por si ese hackeo del que se culpa a Marruecos tuvo algo que ver en el giro que el Gobierno de España dio sobre su postura del Sáhara Occidental. Sánchez contestó que es cierto que hubo ese hackeo y que no se sabe quién lo hizo, pero se abrió una investigación y se denunció. Añadió que puede ser criticado por muchas cosas como presidente, pero no cree que sus decisiones políticas muestren dependencia o falta de defensa de lo que considera valioso para el interés de los españoles.

Venezuela fue otra de las cuestiones y con ella también se citó a José Luis Rodríguez Zapatero y sus intervenciones en el país. Sobre ello, Sánchez apuntó que España no reconoció los resultados electorales de Nicolás Maduro y que siempre aboga por elecciones libres, además defiende que el futuro de Venezuela debe ser decidido por los venezolanos.

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