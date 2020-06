ERC descarta nuevas elecciones en Cataluña y urge a formar Gobierno antes de Sant Jordi

El portavoz de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, ha apostado por intentar formar Govern antes de la Diada de Sant Jordi, porque "urge muchísimo" superar la etapa del artículo 155 de la Constitución, y ha dicho que no ve ahora a Junts per Catalunya en el "escenario" de plantear la investidura de Carles Puigdemont.

En una entrevista, Sabrià ha subrayado que, "cada día que pasa, esta espada que representa el 155 se va clavando un poco más" y afecta a todos los sectores, incluidos "hospitales y escuelas", por lo que Cataluña no puede "esperar mucho más" a tener "un gobierno que pueda ejercer".

En cuanto a la constitución de un nuevo Govern, para el que ya hay acuerdo entre JxCat y ERC, ha dicho: "Nos encantaría avanzarnos a Sant Jordi", el 23 de abril, aunque ha añadido: "no sabemos si será posible".

Sobre el candidato que debe ser propuesto a partir de ahora para ser investido presidente de la Generalitat, Sabrià ha recordado que "le corresponde a JxCat" plantear un nombre. Después de que el miércoles el Parlament aprobara, con los votos de las fuerzas independentistas, una resolución que defiende el "derecho" de Carles Puigdemont, Jordi Sànchez y Jordi Turull a ser investidos pese a su reclusión, Sabrià ha evitado dar por hecho que el próximo candidato a la investidura tenga que ser uno de ellos.

Más allá de reivindicar que "todos los diputados", incluidos los que están presos, "deberían poder ejercer sus derechos", Sabrià ha puesto de relieve que "JxCat ha afirmado que lo que hace falta es poner en marcha un gobierno", sin perder de vista que Puigdemont renunció provisionalmente a ser investido ahora. "El mismo abogado de Puigdemont ha dicho que a día de hoy su prioridad es su defensa", por lo que Sabrià cree que "no estamos en el escenario" de intentar investirlo en las próximas semanas, pese a la insistencia de la CUP y la ANC en querer forzar la situación.

Después de recordar que "ERC es la fuerza que más gente tiene en la cárcel, en el exilio o imputada" por el proceso soberanista, se ha mostrado dolido por el hecho de que haya independentistas que reprochen a su partido que quiera evitar que el presidente del Parlament, Roger Torrent, y los demás miembros de la Mesa se metan en problemas judiciales por permitir una investidura no efectiva. "ERC -ha asegurado- es un partido de gente que se la juega, y así lo evidenció con su papel en la organización del referéndum del 1-O, por lo que no se trata de miedo, sino de tener una mirada larga y querer alcanzar el objetivo de una investidura efectiva, con resultados claros, y no de hacer meros gestos simbólicos".

Ha corroborado, en este sentido, que hay un diálogo permanente con JxCat de cara a la formación de gobierno y que "nadie debería dudar de la valentía de ERC", puesto que su partido "no tiene miedo a dar los pasos que sean necesarios si estos nos hacen avanzar".

Sabrià ha negado que Esquerra desee regresar al "autonomismo" a resultas de su apuesta por una negociación bilateral con el Estado: "Somos independentistas y consideramos que la mejor solución es construir una república", ha puntualizado. No obstante, ERC entiende que ahora mismo "el camino" pasa "por recuperar las instituciones catalanas, dejar sin efecto el 155" y conseguir sobrepasar el 50% de votos favorables a la independencia.

A pesar de que la CUP ha anunciado su voluntad de dar por finalizado el "procés" y pasar a la oposición, el portavoz de ERC en el Parlament está convencido de que el nuevo Govern podrá contar con el apoyo de los anticapitalistas si lleva a cabo "políticas republicanas" encaminadas a reducir las desigualdades sociales y a avanzar hacia la consecución de la república.

Sobre el denominado "espacio libre de Bruselas" que está previsto en el plan de Govern acordado entre JxCat y ERC, ha indicado que "las estructuras en el exilio tienen todo el sentido", pero se ha mostrado abierto a la posibilidad de "adaptarlo y ajustarlo" si Puigdemont no pudiera liderarlo al seguir recluido.

Sabrià se ha mostrado convencido de que antes del 22 mayo, que es la fecha límite para aprobar una investidura, Cataluña dispondrá de un nuevo Govern y ha rechazado la posibilidad de unas nuevas elecciones por el perjuicio que entrañaría para la sociedad catalana, a su juicio, que se siguiese aplicando el artículo 155.