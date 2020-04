Pedro Sánchez tratará de sacar adelante la cuarta prórroga del estad de alarma en los próximos días y no lo tendrá fácil. Las críticas al plan de desescalada del coronavirus en España y sobre todo el hecho de no haberlo pactado ha irritado a la oposición y a sus socios nacionalistas. Si la prórroga no sale adelante se tambalea toda la estrategia de mando único del Ejecutivo.