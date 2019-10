Encuesta electoral: ERC ganaría las elecciones generales en Cataluña y el PSOE, en Madrid y Andalucía

La encuesta electoral de Sigma Dos para Antena 3 Noticias desvela que Esquerra Republicana ganaría las elecciones en Cataluña con 14-17 escaños, seguida de cerca por el Partido Socialista, que obtendría 12-13.

Junts per Cataluña y Ciudadanos perderían parte de sus escaños, JxCat obtendría 4-5 y Cs, 2. Unos asientos que se repartirían la CUP, que no concurrieron en la convocatoria del pasado mes de abril, el PP y Vox, que mejoran sus datos en Cataluña, según el sondeo.

Comunidad de Madrid

El PSOE sí ganaría las elecciones en Madrid con 10-11 diputados, aunque seguido muy de cerca por el partido de Pablo Casado, que lograría hacerse con 8-9 escaños.

Vox lograría ser tercera fuerza política en la capital con entre 6-7 diputados. Por debajo se encuentran Unidas Podemos y Ciudadanos, que se haría con 5 y 4 escaños, respectivamente. Más País puede hacerse con 2 parlamentarios

Andalucía

El PSOE repetiría como primera fuerza política en Andalucía con 24-26 escaños, pero esta vez con algo menos distancia respecto al PP, que lograría 12-14 diputados.

Vox también lograría subir a la tercera fuerza política en esta comunidad, superando así a Unidas Podemos (UP) y Ciudadanos, que quedan relegados a la cuarta y quita posición, respectivamente. Así, el partido de Santiago Abascal se haría con 10-11 escaños; UP, con 9 y Cs, entre 3-5. Más País no lograría diputados.