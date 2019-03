El abogado de Dorribo afirma que su cliente, empresario que acusó a José Blanco, "no miente"

El abogado del empresario farmacéutico Jorge Dorribo, que declaró haber entregado 200.000 euros a un primo político de José Blanco a cambio de que el exministro de Fomento hiciera gestiones en su favor, ha asegurado que su cliente "no miente" y que se ha ratificado en sus manifestaciones anteriores.

"Se ha ratificado en lo que había dicho antes, que él no miente, que tampoco está diciendo cosas diferentes a las que había dicho antes", ha señalado a los periodistas el letrado Ignacio Peláez, que ha añadido que Dorribo, que ha declarado durante tres horas en el Tribunal Supremo, "no es una persona que haya cometido un delito de calumnias y tampoco está diciendo ninguna mentira".

El abogado ha dicho también que su cliente ha rebatido el informe pericial de la Agencia Tributaria que concluye que la transferencia realizada en Andorra que, según Dorribo, está en el origen del dinero entregado al primo político de Blanco sirvió en realidad para levantar el embargo que pesaba sobre una farmacia. "Ese informe puede decir lo que diga, pero él lo ha rebatido y no es tal como se dice ahí. No estamos de acuerdo con ese informe y él ha podido rebatirlo documentalmente", ha afirmado Peláez, que se ha amparado en el secreto de la causa para no detallar qué documentos o datos ha aportado Dorribo para combatir las conclusiones de Hacienda.

El letrado, que se ha negado a dar algún otro detalle de la declaración del empresario al que representa, ha finalizado insistiendo en que éste "no miente, no ha cometido ningún delito de calumnias y ha dicho una serie de cosas que ya dijo en su día". Dorribo ha prestado declaración en calidad de imputado -ya que lo está en la causa que la juez de Lugo Estela San José instruye sobre una supuesta trama de obtención fraudulenta de subvenciones públicas, conocida como operación Campeón- ante el magistrado del Supremo José Ramón Soriano, que investiga a Blanco por los delitos de cohecho y tráfico de influencias.

El empresario farmacéutico sostuvo ante la juez de Lugo que el 5 de febrero del año pasado entregó 200.000 euros en efectivo a un primo político de Blanco -Manuel Bran, que comparecerá este miércoles ante Soriano-, para que se agilizaran varios proyectos de su empresa, Laboratorios Asociados Nupel, y que ese mismo día se reunió con el exministro en una gasolinera de Guitiriz.

Dorribo declaró también que el dinero supuestamente destinado a Blanco tiene su origen en una transferencia bancaria realizada en Andorra, pero un informe pericial de la Agencia Tributaria aportado a la causa ha concluido que esa operación "es ajena e independiente del supuesto pago efectuado en España" a Bran. Hacienda añade en su informe que la cantidad que figuraba en la transferencia se destinó a levantar la quiebra que pesaba sobre una farmacia propiedad de Elisa M.M., con la que Dorribo tenía un contrato, y que el pago al primo político de Blanco, "de ser cierto", se habría efectuado "en efectivo y con fondos de origen desconocido, lo que imposibilitaría su verificación y seguimiento".

El exministro, que declaró a petición propia en el Supremo el pasado 26 de enero en calidad de imputado, admite que el encuentro de la gasolinera tuvo lugar y lo explica diciendo que iba a acudir a una comida con empresarios y que le comunicaron que Dorribo quería verle antes para plantearle una cuestión privada, por lo que quedó con él en ese lugar para recogerle e ir juntos al restaurante.