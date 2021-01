Para Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, hay que frenar el avance del coronavirus con nuevas restricciones. En rueda de prensa, Page ha anunciado medidas más estrictas para impedir la movilidad en la región. "Necesitamos un electro shock al virus. Esto va en favor de la gente y la economía".

Page ya había anunciado un nuevo toque de queda en la región para controlar los contagios por coronavirus. "Será a las 22:00 horas. Está comprobado que ésta es una de las medidas más eficaces contra el virus, pues regula los hábitos y controla la movilidad.

Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, ha expresado la necesidad de cambiar el decreto del estado de alarma para poder adaptar las restricciones a cada comunidad. "Mensaje único en el país, desde una estrategia de comunicación entre las CC.AA".

Nuevo toque de queda

"La reunión de hoy con el Consejo de Gobierno es una respuesta al aumento de los contagios de coronavirus por las fechas navideñas" ha comenzado Page. "No son decisiones fáciles ni bonitas, son amargas. Cuando hemos aplicado las medidas son muy efectivas. No tenemos más remedio, no hay otra opción".

Las decisiones con respecto a las nuevas restricciones en Castilla-La Mancha de la Junta de Gobierno se han comunicado a todas las autoridades. "Son medidas que funcionan, no son novedosas. Hemos pedido un despliegue de la Guardia Civil, de todas las policías y autoridades. Que nos ayuden a un repliegue a un espacio domiciliario. Queremos que la movilidad se restrinja a los mas indispensable. Necesitamos un electro shock al virus. Es mejor frenar a tiempo que lamentarnos después. No ha habido nunca oleaje, ha sido continuado. Las revisaremos dentro de 10 días".

"Tienen que ver con aquellas que evitan la movilidad y el contacto. Muy amargo. Es un problema de responsabilidad colectiva, es un problema de supervivencia. El Consejero de Sanidad ha pedido la comparecencia para explicar las medidas" ha explicado Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha. "Esto resulta muy incómodo. No estará permitida la movilidad entre los municipios".

Cambiar el estado de alarma

Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, ha asegurado que es partidario de modificar el estado de alarma para adelantar el toque de queda frente al coronavirus. El presidente de Castilla-La Mancha también ha hablado sobre la presión hospitalaria provocada por el coronavirus. "Hay más presión hospitalaria pero no como en la primera ola".

"El de las 8 sería aceptable para nosotros pero tenemos que centrarnos en la ley y son las 10 de la noche" ha afirmado Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha.