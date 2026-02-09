Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Elon Musk vuelve a cargar contra Sánchez tras los resultados electorales en Aragón

El magnate comparte un mensaje que acusa al Gobierno de corrupción y vincula la inmigración con la pérdida de apoyos del PSOE.

Elon Musk y S&aacute;nchez

Elon Musk y Sánchez Antena 3 Noticias

El enfrentamiento público entre Elon Musk y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sumado este lunes un nuevo capítulo. El empresario tecnológico ha compartido en la red social X una publicación del exfuncionario estadounidense Mike Benz en la que se acusa al Ejecutivo español de "corrupción" y de utilizar la inmigración como herramienta política para mantenerse en el poder.

El mensaje difundido por Musk sostiene que el Gobierno español estaría promoviendo la llegada masiva de inmigrantes tras los últimos resultados electorales. "Por eso el corrupto Gobierno español se apresura de repente a inundar el país con 500.000 inmigrantes y a criminalizar cualquier discurso que los critique. Su partido está perdiendo elecciones, rechazado por sus propios votantes, así que están importando inmigrantes para que sigan votando", escribió Benz en el texto que el magnate decidió amplificar ante sus millones de seguidores.

Las acusaciones llegan apenas un día después de las elecciones autonómicas celebradas en Aragón, donde el PSOE volvió a igualar su mínimo histórico en esta comunidad. El resultado ha intensificado el debate político y ha servido de argumento para el mensaje difundido por Musk, que vincula directamente el retroceso electoral de los socialistas con la reciente decisión del Ejecutivo de aprobar una regularización extraordinaria de personas migrantes en situación irregular.

Esta medida, aprobada en enero, prevé beneficiar a unas 500.000 personas y ha tenido un notable eco internacional, al situar a España en una posición distinta a la adoptada por otros países desarrollados, donde las políticas migratorias tienden a endurecerse.

Un choque previo por las redes sociales

El nuevo ataque se produce tras el cruce de reproches que Musk y Sánchez mantuvieron la semana pasada a raíz del anuncio del Gobierno de limitar el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años. En ese contexto, el empresario llegó a calificar al presidente español de "Sucio Sánchez" y aseguró que "es un tirano y un traidor al pueblo español", al compartir un vídeo en el que el jefe del Ejecutivo defendía nuevas medidas sobre el uso de plataformas digitales.

En ese mismo mensaje, Musk criticó que Sánchez señalara directamente a su proyecto de inteligencia artificial, Grok, por generar contenido "sexual ilegal". El presidente respondió defendiendo la iniciativa del Gobierno y dirigiéndose a los grandes empresarios tecnológicos con un mensaje directo: deben retirar "sus sucias manos de los móviles de nuestros menores".

