Consulta el mapa de los resultados por municipios de las elecciones de Aragón

Este domingo 8 de febrero, Aragón acudía a las urnas para decidir su futuro político durante los próximos cuatro años. El Partido Popular se situó como la fuerza más votada en la mayoría de los municipios, pero no llega a la mayoría absoluta que buscaba su líder, Jorge Azcón, convocando elecciones tras no alcanzar un acuerdo con Vox para los Presupuestos. En lugar de los 34 escaños necesarios, los populares se conforman con 26, dos menos con respecto a los comicios anteriores, celebrados en 2023.

En cuanto a las cinco localidades aragonesas con mayor población (Zaragoza, Huesca, Teruel, Calatayud y Utebo), todas se tiñen de azul, aunque Huesca es la que menor diferencia obtiene con respecto al PSOE (26,86%).

Vox, por su parte, logra duplicarse en escaños, pasando de 7 a 14, consolidándose como la tercera fuerza parlamentaria. Consiguió ser el partido más votado en más de 30 municipios, destacando Teruel con el mayor apoyo hacia los de Abascal. Estos resultados han supuesto un motivo más para el líder de Vox en Aragón, Alejandro Nolasco, a no achantarse ante Azcón. Están abiertos a pactar, pero tienen sus condiciones, como "la lucha contra la inmigración ilegal, la limpieza de los cauces de los ríos y para una bajada de impuestos", apunta Nolasco.

El PSOE, en cambio, pierde votantes y obtiene uno de sus peores resultados, quedándose con 18 escaños en las Cortes de Aragón. Los socialistas, que estrenaban a Pilar Alegría como candidata en la comunidad, pierde hasta cinco diputados con respecto a las elecciones anteriores. Esto supone un retroceso para el partido, unos resultados que muchos apuntan a que podrían adelantar lo que ocurriría en las generales.

